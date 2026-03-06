"Taj meč je bio savršen primjer": Britanac objasnio zašto niko ne smije da otpiše Novaka Đokovića

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za 102. titulu u karijeri, a dok se s nestrpljenjem čekaju mečevi srpskog tenisera, vrijedi se prisjetiti spektakla na Australijan openu i pobjede nad Janikom Sinerom.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković saznao je ime protivnika sa kojim će se sastati u drugom kolu u Indijan Velsu. Najbolji svih vremena će u subotu najranije od 20 sati na teren izaći protiv Poljaka Kamila Majhžaka. Teniski analitičari posebno procjenjuju fizičku spremnost srpskog tenisera, ima 38 godina igra sjajne mečeve, ali to izgleda nije dovoljno... Ipak, bivši britanski broj jedan Tim Henman morao je da prokomentariše srpskog tenisera i magiju koju ne već 20 godina ne prestaje da pravi.

Henman je bio iskren - nije mogao da vjeruje šta gleda. Reč je o Australijan openu, na kojem je Novak Đpković umalo ispisao istoriju i osvojio 25. grend slem titulu. Đoković možda jeste imao problema da pronađe pravu formu na startu jer je posljednji turnir odigrao još u novembru prošle godine. Zbog toga je u Melburnu djelovao pomalo "zarđalo", iako je uspio da se probije do četvrtfinala.

Imao je sreće Novak, priznao je i sam. Lorenco Muzeti vjerovatno bi slavio u borbi za polufinale, ali je Novak nakon što je Italijan predao meč svima dokazao da nije za penziju. Posebnu pažnju privukao je duel sa Janikom Sinerom, znatno mlađim rivalom. Henman je tada bio u komentatorskoj kabini, a nakon što su se utisci slegli priznao da nije očekivao da će srpski teniser uspjeti ozbiljnije da zaprijeti rivalu koji ga je u posljednjih nekoliko godina više puta pobjeđivao.

"Poslije prva tri kola imao sam ozbiljne sumnje u Đokovića. Nije bio na potrebnom nivou", započeo je Henman za "Tenis356".

"Onda gubi 0:2 u setovima protiv Muzetija i pomislite - sigurno ide kući. Ono što je bilo nevjerovatno protiv Sinera jeste to što je izgubio prva tri gema i potpuno je kasnio u ritmu. Sjedio sam u komentatorskoj kabini i pomislio da bi ovo moglo da bude neprijatno za njega. Zaista sam mislio da bi mogao ozbiljno da strada jer njegov nivo igre nije bio prisutan.Ali toliko puta smo čuli da se veliki šampioni nikada ne otpisuju, a taj meč je bio savršen primjer toga."

Henman je posebno istakao način na koji je Đoković promijenio pristup tokom meča.

"Način na koji je promijenio taktiku u drugom, trećem i četvrtom setu, postao mnogo agresivniji, udarao paralelu bez greške - to je bilo apsolutno nevjerovatno. Iskreno, bilo mi je teško da povjerujem u ono što gledam. Pratim ga više od 20 godina i to je bila izvanredna partija."

"To je razlika između Alkaraza i Sinera"

Nakon nevjerovatne i za mnoge neočekivane pobjede nad Sinerom, šanse da Novak pobijedi Alkaraza ponovo su bile male. Ipak, sjajno je krenuo, osvojio prvi set i povjerenje se vratilo.

"Kad je dobio prvi set protiv Alkaraza sa 6:2, pomislite 'ovo bi mogao da bude 25. grend slem'. Ali razlika između Alkaraza i Sinera bila je veoma očigledna. Siner nije mijenjao plan igre, jer je u posljednjih nekoliko godina najbolji igrač na tvrdoj podlozi i pokušao je da uzvrati istom mjerom. Samo je nastavio da napada, a to je na neki način išlo na ruku Đokoviću. Sa druge strane, vidjeli ste Alkaraza koji ima mnogo veću raznovrsnost u igri. Počeo je da mijenja ritam, da produžava razmjene, koristi slajs bekhend - i to je bio veliki prelomni trenutak meča", zaključio je Henman.

