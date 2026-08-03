Fudbalski savez Srbije povukao podršku Đaniju Infantinu

U saopštenju Fudbalskog saveza Srbije navodi se da Đani Infantino više nema podršku za kandidaturu za mjesto predsjednika FIFA.

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Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsjednika FIFA, saopšteno je na sajtu Saveza.

"Podsjećamo da smo gospodinu Infantinu pružili podršku 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali poslije pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsjednika, ovo je jedini logičan i racionalni potez", navodi se u saopštenju.

"Fudbalski savez Srbije smatra da budućnost svjetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza. Vjerujemo da nijedna odluka od strateškog značaja za budućnost fudbala ne smije biti donijeta bez širokog konsenzusa i otvorenih konsultacija sa svim relevantnim akterima".

"Fudbalski savez Srbije ostaje posvećen saradnji sa FIFA, UEFA i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unaprijeđenja fudbala, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno novo povjerenje, novi pristup i rukovodstvo koje će doprinijeti obnovi dijaloga, jedinstva i kredibiliteta međunarodnih fudbalskih institucija", zaključuje se u saopštenju FSS.

Jasno je da je Fudbalski savez Srbije stao uz UEFA koja je prva digla glas protiv Đanija Infantina i FIFA poslije namjere da se proda Svjetsko prvenstvo u fudbalu kojekakvim investitorima, od čega je na kraju krovna fudbalska federacija i odustala.

Šta je hteo Infantino?

FIFA je imala za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i zatim da proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" (FFE) prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA je planirala da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je američki predsjednik Donald Tramp, njegov zet i drugi biznismeni.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara, na šta su se pobunili UEFA, KONKAKAF i AFC.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10.

Nakon svega, FIFA je odustala od ovog programa, svjesna da ne može da dobije bitku.

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(MONDO)