Partizan izvukao najgoreg protivnika u plej-ofu Konferencijske lige

Katastrofalan žrijeb za crno-bijele...

Izvor: MN PRESS

Partizan je dobio ubjedljivo najtežeg protivnika na današnjem žrijebanju u Nionu.

Španski Hetafe, jedan od najboljih timova u prethodnoj sezoni Primere, biće posljednja prepreka crno-bijelih na putu do Konferencijske lige.

Tim Saše Ilića prije toga treba da eliminiše kazahstanski Tobol, protiv kojeg igra treće kolo kvalifikacija.

Hetafe je osvojio 51 bod u prethodnoj sezoni Primere, uz učinak od 15 pobjeda, šest remija i 17 poraza. Šesto mjesto koje je vodilo u kvalifikacije za Ligu Evrope pobjeglo im je za tri boda, a zanimljivo je da su u prvenstvu savladali i Real Madrid - na gostujućem terenu.

(MONDO)