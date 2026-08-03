Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević okupio je veoma konkurentan tim za povratak Bešiktaša u Evroligu

Izvor: MN Press/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor reprezentacije Srbije i dugogodišnji trener Bešiktaša Dušan Alimpijević (40) polako sklapa kockice za povratak u Evroligu. S obzirom na to da će Turska imati još jednog predstavnika, crno-bijele iz Istanbula koji su godinama u vrhu Evrokupa, biće neophodno da opravdaju mjesto među elitom. Međutim, utisak je da to neće biti teško jer je bivši trener Crvene zvezde ozbiljno shvatio zadatak i u Bešiktaš neprestano pristižu novi igrači.

Zasad stvari stoje ovako: Bešiktaš je napustilo 10 igrača, a u Istanbul su pristigla osmorica novih i očekuje se još neki potpis u timu Dušana Alimpijevića. Jasno je da je situacija na tržištu zahtjevna, brzo promjenljiva, ali je turski predstavnik i pored toga uspio da dovede nekoliko standardnih evroligaša u svoje redove - iz Bajerna, Baskonije, Real Madrida i Fenerbahčea.

Vidi opis Dušan Alimpijević napravio ozbiljan tim za Evroligu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/misko4raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

U timu koji se borio u finalu Evrokupa ostalo je svega pet igrača. Ispred svih Ante Žižić kojem će pripasti mjesto prvog centra u timu Dušana Alimpijevića. Hrvat je prošle sezone ubacivao 12,8 poena, imao je i 7,5 skokova i 1,2 podijeljene lopte u Evropi. U ekipi su ostali Devonte Daston, jedan od momaka koji je imao sjajan doprinos sa 11 poena po meču, a tu je i Entoni Braun koji je sjajan u skoku. Tu su i Konor Morgan, ali i Beker Uhurlu.

Ko je stigao u Bešiktaš?

Bešiktaš je trenutno predstavio osmoricu novajlija u timu. Iako se govorilo da bi i Aleksa Avramović karijeru mogao da nastavi u Turskoj, odnosno u timu Dušana Alimpijevića, to se nije dogodilo. Reprezentativac Srbije postao je novi igrač Bahčešehira koji će s klupe voditi Saša Đorđević. A sad o timu Bešiktaša...

Alimpijević je u svoje redove doveo DeKvona Džefrisa (28, 196 cm) iz NBA lige. Momak koji je prošlu sezonu proveo u Sakramentu bilježio je 10,3 poena, 1,7 skokova, doduše na svega tri meča u najjačoj ligi na svijetu. S druge strane, u "Dži" ligi je blistao sa 24 poena, skoro šest skokova i skoro tri asistencije po susretu, pa je jasno da je reč o igraču koji će Bešiktašu potpuno promijeniti poziciju krila, a odlično šutira i za tri poena.

Možda i najvažnije pojačanje je dolazak Furkana Korkmaza (29, 201 cm), kao domaćeg igrača. Reprezentativac Turske igra dobro u nacionalnom dresu, a u tim Alimpijevića stigao je iz Tofaša, gdje je ubacivao 7,5 poena, imao je i dva skoka i 1,2 podijeljene lopte za nešto više od 19 minuta na terenu.

Svakako najveće pojačanje je dolazak Skotija Vilbekina (33, 188 cm) iz Fenerbahčea. Iako je dobar dio sezone propustio zbog povrede, jasno je da bek sa iskustvom Vilbekina može mnogo da doprinese timu. Prije nego što se povrijedio, Vilbekin je bilježio 13,2 poena, imao je i 2,2 skoka, 3,4 asistencije i 1,1 ukradenu loptu po meču, dok je iz igre bio precizan 41 odsto. Ostaje nada da će za narednu sezonu znatno podići formu, razigravati tim i maksimalno pomoći Alimpijeviću da napravi iskorak na elitnoj sceni.

Kad su u pitanju evroligaši, u Bešiktaš je stigao i Vijen Gabrijel iz Bajerna, Medi Sisoko iz Real Madrida, odnosno Judžin Omoruji iz Baskonije. Omoruji je bio sjajan u dresu španske ekipe, pošto je u elitnom takmičenju ubacivao 10,7 poena, imao je i 3,7 skoka i skoro dvije asistencije po susretu za 20 minuta na parketu.

Dejvid DeJulijus (26, 183 cm), koji je stigao iz Mursije, pravo je otkrovenje za Bešiktaš. Momak koji je vodio tim u ACB ligi sa prosjekom od 17,8 poena i 4,4 asistencije biće pravo pojačanje na poziciji beka. Iz igre je šutirao 46 odsto, dok je na terenu provodio 25 minuta. Ujedno, on je i reprezentativac Slovačke, pa s ponosom vodi ovaj tim pošto je jedan od najboljih u ekipi (26 poena, 3 skoka, 7 asistencija).

I na kraju, dres Bešiktaša zadužio je i Metedžan Birsen (31, 205 cm), doskorašnji košarkaš Fenerbahčea, u kojem je proveo pet sezona. Možda Birsen nije imao mnogo doprinosa u Evroligi, ali je u domaćem šampionatu i te kako bio od koristi. Odigrao je sve mečeve prvenstva i bilježio 5,3 poena, a imao je i 3,4 skoka i jednu asistenciju za 16,2 minuta na terenu. Njegov šut za tri poena nije sjajan, ali ono što uliva nadu svakako je igra pod košem, zahvaljujući kojoj donosi poene timu.

Ko je napustio Bešiktaš?

S obzirom na to da Bešiktaš pravi gotovo nov tim, veliki broj igrača morao je da napusti ekipu Dušana Alimpijevića. Jigit Arslan će karijeru nastaviti u Trabzonsporu, dok će Vito Braun krenuti put Japana, a Džanberk Kuš, Jagiz Aksu i Jigit Čoban će ostati u Turskoj, odnosno u Čajirovi, Manisi i Konji. Met Tomas, Brajton Lemar, Džona Metjuz i Ahmed Ozbek nemaju klub, dok Ismail Kamagate karijeru nastavlja u Varezeu.

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(MONDO)