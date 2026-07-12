Potpisao Dušan Alimpijević: Sada ima mnogo veću odgovornost

Srpski trener Dušan Alimpijević produžio je saradnju sa ekipom Bešiktaša.

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Selektor Srbije Dušan Alimpijević produžio je ugovor sa ekipom Bešiktaša do kraja sezone 2027/28. Bilo je samo pitanje vremena kada će istanbulski klub nagraditi temperamentnog stručnjaka za sve ono što radi na klupi proteklih sezona.

Iako nije uspio da se domogne nijednog trofeja ove sezone, Bešiktaš će od sljedeće sezone biti dio Evrolige i čelnici su taj projekat poverili upravo Alimpijeviću.

Kako i ne bi, kada ih je spasio sa ivice ambise kada je stigao u sezoni 2023/24. Od tada su igrali nekoliko finala, a najveća žal ostaje što nisu uspjeli da osvoje Evrokup ove sezone.

Ipak, igraće u eliti za razliku od Burga koji ih je pobijedio u finalu.

Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam! ✍️



2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana Camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar…pic.twitter.com/PG7y6EeXbS — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol)July 12, 2026

Alimpijević je u Istanbul stigao iz Burse gdje je proveo tri godine. Prethodno je vodio Avtodor, Crvenu zvezdu, FMP, Spartak i Vojvodinu. Na mjesto selektora Srbije imenovan je prošlog ljeta kada je na klupi zamijenio legendarnog Svetislava Pešića.

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