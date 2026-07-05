Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević istakao je da je ponosan na reprezentativce Srbije do 17 godina koji su se plasirali u finale Svjetskog prvenstva

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Reprezentacija Srbije do 17 godina igra finale Svjetskog prvenstva. "Orlići", koje sa klupe vodi Stevan Mijović, već su evropski prvaci, a danas od 20 časova čeka ih opaki rival - tim Sjedinjenih Američkih Država. Selektor seniorskog tima Dušan Alimpijević bio je izuzetno ponosan na mlade kolege, a jedna stvar posebno mu je privukla pažnju - patriotizam kojim se "orlići" diče.

"Moram da priznam da smo ispratili sve selekcije koje su krenule sa radom. Napravljena je dobra struktura da glavni trener reprezentacije do 20 godina bude dio i prvog tima. Logično je, ti momci do 20 godina se spremaju za prvi tim. Oni bi trebalo sistemski da budu spremni za ono što ih čeka u prvom timu. Tako bi trebalo da bude sa svim mlađim generacijama", započeo je selektor u razgovoru za Prvu televiziju.

Vidi opis Alimpijević kod "orlića" vidio što niko nije: "Gledao sam ih u Istanbulu, to me je oduševilo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Arena Sport/ Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Tim Stevana Mijovića pripremao se na terenu gdje sada igra i finale Svjetskog prvenstva - u Istanbulu. "Imao sam priliku da gledam reprezentaciju do 17 godina tokom priprema u Istanbulu. Oduševljen sam patriotskim nabojem koji ta djeca imaju u sebi", ponosno je rekao selektor.

"Želim da im čestitam na ulasku u finale, za mene je to bio ogroman uspjeh što su se plasirali među četiri najbolje ekipe, ali sada je to još bolje jer imaju medalju. Dosta je izazovno ljeto za sve selekcije."

Izvor: MN PRESS

Tim Srbije u sastavu ima mladog Luku Pavlovića, sina legendarnog igrača Partizana Saše Pavlovića, potom Lazara Miličića, sina Darka Miličića, a tu je i Petar Bjelica čiji je tata poznati odbojkaš Novica Bjelica, a majka bivša košarkašica Sanja Janković. "Simpatično je to što ima djece slavnih igrača, to mi je bilo lijepo da vidim, prepoznaju se ti karakteri u očima djece", rekao je Alimpijević uz osmijeh.