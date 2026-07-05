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Srbija se digla na noge zbog "orlića": Stigle poruke od Bogdana, Alimpijevića i Saše Đorđevića

Srbija se digla na noge zbog "orlića": Stigle poruke od Bogdana, Alimpijevića i Saše Đorđevića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaši Srbije do 17 godina igraju finale Svjetskog prvenstva

Čestitke orlićima za plasman u finale Svjetskog prvenstva Izvor: MN PRESS, Arena Sport/ Printscreen

Srpski košarkaši do 17 godina igraju finale Svjetskog prvenstva, njihov susret je na programu u nedjelju od 20 sati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Poslije pobjede nad domaćinom Turskom, "orlići" su dobili podršku ne samo nacije, već i bivših i aktuelnih reprezentativaca seniorskog tima, pa i od selektora Srbije Dušana Alimpijevića.

Kadeti Srbije zakazali su duel sa košarkašima iz SAD, a prije nego što odmjere snage sa tradicionalno najjačim timom, mi ćemo pregledati sve poruke podrške koje je tim Stevana Mijovića dobio poslije još jednog sjajnog meča u Istanbulu. Jasno je da je gotovo nemoguće pobijediti Turke u Turskoj, ali srpski tim je to uradio i izazvao veliku pažnju navijača u Srbiji, pa i samih reprezentativaca.

Pogledajte ko je sve čestitao "orlićima" na prolazu u finale Svjetskog prvenstva: 

Malo je reći da su navijači u domovini ponosni, a kad riječi stignu i od selektora Dušana Alimpijevića, a onda i od kapitena Bogdana Bogdanovića, jasno je da je riječ o velikom uspjehu. Bogdan Bogdanović je na instagram storiju objavio fotografiju televizora na kojem je gledao meč protiv Turske i uz to napisao: "Bravo, majstori".

Dušan Alimpijević je napisao: "Bravo, momci!" A kapiten tokom FIBA prozora Dušan Ristić simbolično je napisao: "Budućnost je svijetla". Oglasio se i Aleksa Avramović koji je u bojama srpske zastave čestitao mladim košarkašima, a podršku su pružile i srpske reprezentativke Ivana Raca i Maša Janković.

Oglasio se i legendarni Saša Đorđević koji je na Tviteru napisao: "Svaka čast, mladi majstori! Velike čestitke igračima, treneru Mijoviću i stručnom štabu na izvanrednom rezultatu i pokazanoj igri, ponašanju i samo nama poznatom zajedništvu pred kojim nema nepremostivih prepreka. Samo naprijed", rekao je bivši selektor Srbije.

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Tagovi

orlići Svjetsko prvenstvo Srbija

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