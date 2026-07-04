Ergin Ataman pobjesnio zbog reprezentacije Srbije: Malo je falilo da prekine polufinale Mundobasketa

Turski trener Ergin Ataman umalo da uđe u teren tokom polufinala Svjetskog prvenstva koje je igrala Srbija.

Izvor: X/Yunus Emre

Košarkaška reprezentacija Srbije igraće finale Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina, pošto je u polufinalu turnira savladala domaćina Tursku (76:71) u Istanbulu. Zakazan je meč protiv Amerikanaca, iako je puna hala turskih navijača u jednom trenutku pomislila da su oni bliži borbi za zlatnu medalju. Srbija imala snage da odbije sve napade, pa i da iznervira turskog trenera Ergina Atamana.

Doskorašnji trener Panatinaikosa bio je na meču Turske i Srbije, sjedio je u prvom redu pored terena i burno je reagovao u samoj završnici. Nakon što je borbeni Luka Galić iznudio faul u napadu Bešira Brajanta koji je bio pregrub u postavljanju bloka, malo je falilo da Ataman uđe u teren.

Temperamentni Turčin, koji je imao izuzetno neuspješnu sezonu na klupi grčkog velikana, žustro je kritikovao odluku sudija, agresivno je širio ruke pored terena i ponašao se kao da je on selektor nacionalnog tima do 17 godina. Naravno, njegove reakcije niko nije uvažio, ali je bilo neobično vidjeti koliko je Ataman blizu da uđe u teren tokom polufinala Svjetskog prvenstva.

Ergin Ataman, Sırbistan lehine verilen hücum faul kararına oldukça sinirlendipic.twitter.com/5nb7h3DMPQ — Yunus Emre (@YunusEmreGlen23)July 4, 2026

Mečevi na kojima će se odlučivati o medaljama igraće se 5. jula. Prvo će na programu biti okršaj Australije i Turske (16.15), a zatim SAD i Srbije (19.15). Reprezentacija SAD biće veliki favorit u finalu jer je Australiju savladala izuzetno ubjedljivo (114:65), ali dječacima iz Srbije niko ne smije da zabrani nadanje nakon ovako dobro odigranog turnira.