"Svaka čast, mladi majstori": Srbija u finalu Mundobasketa, Sale Đorđević oduševljen reprezentacijom

Aleksandar Đorđević se oglasio nakon plasmana reprezentacije Srbije u finale Svjetskog prvenstva do 17 godina.

Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaš i nekadašnji selektor Aleksandar Đorđević oglasio se samo nekoliko sati nakon što je reprezentacija Srbije do 17 godina savladala Tursku u Istanbulu i obezbijedila plasman u finale Svjetskog prvenstva. Izuzetan nastup nacionalnog tima koji predvodi Stevan Mijović oduševio je Saleta.

Đorđević se javio na društvenoj mreži "X" i iskoristio priliku da čestita svima koji su uticali na ovaj veliki uspjeh srpske košarke. Generacija koja je prošlog ljeta osvojila zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina sada će imati priliku da tu titulu "nadogradi" novim zlatom. U toj borbi imaće i Đorđevićevu podršku.

"Svaka čast, mladi majstori! Velike čestitke igračima, treneru Mijoviću i stručnom štabu na izvanrednom rezultatu i pokazanoj igri, ponašanju i samo nama poznatom zajedništvu pred kojim nema nepremostivih prepreka! Samo naprijed", napisao je legendarni Aleksandar Đorđević nakon plasmana reprezentacije do 17 godina u finale Svjetskog prvenstva.

SVAKA CAST MLADI MAJSTORI!Velike cestitke igracima,treneru Mijovicu i strucnom stabu na izvanrednom rezultatu i pokazanoj igri,ponasanju i samo nama poznatom zajednistvu pred kojim nema nepremostivih prepreka!Samo napred! — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic)July 4, 2026

Srbija će finale Svjetskog prvenstva igrati protiv SAD, a taj meč je na programu danas. Uvertira će biti okršaj Australije i Turske u borbi za treće mjesto, dok će reprezentativci SAD i Srbije od 19.15 po našem vremenu, u nedjelju uveče, odlučivati o zlatnoj medalji sa Mundobasketa.