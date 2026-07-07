Dušan Alimpijević imao je kratak i jasan odgovor na izjavu Ergina Atamana o dešavanjima u evropskoj košarci.

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman ponovo je iskoristio prisustvo mikrofona, kamera i medija da kaže nešto što će da uzburka košarkašku javnost. Pošto je ostao bez posla u Panatinaikosu trenutno je "samo" na poziciji selektora Turske i poslije pobjede protiv Švajcarske (95:72) "pecnuo" je i reprezentaciju Srbije. Rekao je, između ostalog i da je "Turska pretekla Srbiju i da je na vrhu".

Selektor Dušan Alimpijević je poslije ubjedljive pobjede "orlova" protiv Bosne i Hercegovine (94:81) dobio pitanje baš o toj izjavi turskog stručnjaka.

Vidi opis "Selektore, Ataman kaže da je Turska ispred Srbije": Alimpijević čuo za izjavu Turčina, evo kako mu je odgovorio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Nemam šta da kažem. Znamo mi to već. Znamo kako to funkcioniše sa njim, tako da...", odgovorio je Alimpijević kulturno.

Prije toga je šef struke "orlova" naglasio i da je Turska jedina reprezentacija koja je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo mogla da računa na najjači sastav. Turski savez obavezuje sve klubove da moraju da puste igrače za nacionalni tim i to se jedino ne odnosi na igrače koji su u NBA ligi. Upravo to je razlog što Turska u novu grupu ulazi sa skorom 6-0.

Šta je tačno rekao Ataman?

Ergin Ataman je neko ko voli da "bocne" i da izazove kontroverze. Tako je bilo i sada.

"Srbija vidi sebe na samom vrhu košarkaškog svijeta. Pustite ih neka misle to. Mi smo ti koji su na vrhu. Pobokedili smo ih sa Nikolom Jokićem na Eurobasketu. Pobijedili smo ih dvaput u grupnoj fazi i prestigli ih sa 6 pobjeda na prvom mjestu", rekao je Ataman koji je slučajno "zaboravio" na činjenicu da Srbija nije bila u punom sastavu u tim mečevima jer se na Evropskom prvenstvu povrijedio Bogdan Bogdanović, a na mečevima kvalifikacija nije bilo skoro nijednog evroligaškog igrača i oba ta meča bila su dramatična i riješena su poslije drame...

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