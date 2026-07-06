logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ergin Ataman: "Samo nek Srbi misle da su najbolji, a mi ih prestigli"

Ergin Ataman: "Samo nek Srbi misle da su najbolji, a mi ih prestigli"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Turski selektor Ergin Ataman "bocnuo" reprezentaciju Srbije i izazvao nove kontroverze.

Ergin Ataman misli da je Turska bolja od Srbije u košarci Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman ponovo je uzburkao strasti kontroverznom izjavom koja će bez ikakve sumnje iznervirati ljubitelje košarke u Srbiji. Prema njegovom mišljenju, Turska je nova "košarkaška sila Evrope" i zbog toga Srbija više nema pravo na taj epitet.

"Srbija vidi sebe na samom vrhu košarkaškog svijeta. Pustite ih neka misle to. Mi smo ti koji su na vrhu", rekao je Ergin Ataman koji je i ranije bio poznat po ovakvim izjavama.

"Pobijedili smo ih sa Nikolom Jokićem na Eurobasketu. Pobijedili smo ih dvaput u grupnoj fazi i prestigli ih sa 6 pobjeda na prvom mjestu", rekao je Ataman čija je reprezentacija završila ispred Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, s tim da su "orlovi" u tim mečevima bili drastično oslabljeni.

Nedavno je inače U17 reprezentacija Srbije uspjela da pobijedi najtalentovaniju generaciju Turske na Svjetskom prvenstvu koje se igralo u Istanbulu, gdje su sin Ibrahima Kutlaja i ostali na kraju ostali i bez medalje.

Na toj utakmici Ergin Ataman je "skočio" na sudije i napravio haos na kraju utakmice, na kojoj je bio samo kao gost.

Ovog ljeta Ergin Ataman je inače dobio otkaz u Panatinaikosu, a zamijenio ga je najuspješniji srpski trener Željko Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ergin Ataman Turska Srbija košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC