Ergin Ataman: "Samo nek Srbi misle da su najbolji, a mi ih prestigli"

Turski selektor Ergin Ataman "bocnuo" reprezentaciju Srbije i izazvao nove kontroverze.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman ponovo je uzburkao strasti kontroverznom izjavom koja će bez ikakve sumnje iznervirati ljubitelje košarke u Srbiji. Prema njegovom mišljenju, Turska je nova "košarkaška sila Evrope" i zbog toga Srbija više nema pravo na taj epitet.

"Srbija vidi sebe na samom vrhu košarkaškog svijeta. Pustite ih neka misle to. Mi smo ti koji su na vrhu", rekao je Ergin Ataman koji je i ranije bio poznat po ovakvim izjavama.

"Pobijedili smo ih sa Nikolom Jokićem na Eurobasketu. Pobijedili smo ih dvaput u grupnoj fazi i prestigli ih sa 6 pobjeda na prvom mjestu", rekao je Ataman čija je reprezentacija završila ispred Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, s tim da su "orlovi" u tim mečevima bili drastično oslabljeni.

Nedavno je inače U17 reprezentacija Srbije uspjela da pobijedi najtalentovaniju generaciju Turske na Svjetskom prvenstvu koje se igralo u Istanbulu, gdje su sin Ibrahima Kutlaja i ostali na kraju ostali i bez medalje.

Na toj utakmici Ergin Ataman je "skočio" na sudije i napravio haos na kraju utakmice, na kojoj je bio samo kao gost.

Ovog ljeta Ergin Ataman je inače dobio otkaz u Panatinaikosu, a zamijenio ga je najuspješniji srpski trener Željko Obradović.

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