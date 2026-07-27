Dušan Alimpijević uzeo Zvezdinu prošlogodišnju želju: U Bešiktaš stiglo veliko pojačanje za Evroligu

Centar Venjen Gebrijel igraće za Bešiktaš u Evroligi, kod selektora Srbije Dušana Alimpijevića.

Izvor: MN PRESS

Turski Bešiktaš će predvođen Dušanom alimpijevićem igrati u Evroligi naredne sezone, a važno pojačanje za tim srpskog selektora stiglo je u reketu. Iako još nije predstavljen, jasno je da će reprezentativac Južnog Sudana Venjen Gebrijel karijeru nastaviti u Istanbulu.

Riječ je o 206 centimetara visokom košarkašu koji igra na poziciji centra, a svojevremeno je u Panatinaikos stigao da zamijeni Matijasa Lesora. Nekoliko mjeseci kasnije, odnosno prije tačno godinu dana, za njegove usluge ozbiljno je zainteresovana bila Crvena zvezda, ali tada se kockice nisu složile, pa je Gebrijel karijeru nastavio u Njemačkoj gdje je obukao dres Bajerna iz Minhena.

Crvena zvezda se okrenula drugim rješenjima, a Gebrijel je u Minhenu ostavio sasvim pristojan utisak. Prosječno je bilježio 6,1 poena, 3,5 skoka, 0,8 asistencija, 0,7 blokada i 0,6 ukradenih lopti po meču. Ostaje da se vidi kakvu će ulogu Gebrijel imati u timu Dušana Alimpijevića, pošto Bešiktaš već ima dvojicu centara - tu su hrvatski košarkaš Ante Žižić i Madi Sisoko iz Malija.

Venjen Gebrijel je svojevremeno igrao za Sakramento, Portland, Nju Orleans, Bruklin, oba tima iz Los Anđelesa, Memfis, kao i za brojne timove u Razvojnoj ligi. Kratko je igrao u Portoriku, a zatim je nosio dres Makabija iz Tel Aviva, Panatinaikosa i Bajerna prije nego što je stigao u Bešiktaš.

Reprezentativac Južnog sudana svojevremeno je odigrao samo devet mečeva u Evroligi za Makabi, zatim je 23 puta nastupio za Panatinaikos, a tokom prethodne sezone je 36 puta igrao za Bajern iz Minhena. Na 68 mečeva u Evroligi prosječno je bilježio šest poena i 3,7 skokova po utakmici.

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