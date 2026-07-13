Crvena zvezda blizu dovođenja Amerikanca: Igrao u NBA, a zbog plate nastale komplikacije sa Bešiktašom

Brendon Boston junior mogao bi uskoro da postane novi igrač Crvene zvezde pošto je došlo do komplikacija u pregovorima sa Bešiktašom

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Brendon Boston junior (24) mogao bi da postane novo pojačanje Crvene zvezde. Američki košarkaš koji pokriva pozicije beka i krila je navodno na meti srpskog kluba. To su informacije koje stižu iz Turske od strane njihovog novinara.

Prošlu sezonu proveo je u Fenerbahčeu i navodno je bio u pregovorima da tamo i ostane i da potpiše za Bešiktaš, ali su se pojavili problemi u pregovorima. Sada se u priču uključila i Zvezda koja je navodno u podmaklim pregovorima sa njim.

"Brendon Boston junior je u odmaklim pregovorima sa Zvezdom. Bešiktaš je imao sastanak sa njim i tražio je da smanji potraživanja o plati sa milion evra na 500.000. Ima i timova iz Razvojne lige koji su zainteresovani za njega", napisao je turski novinar Erman Kiličoglu.

Ko je Brendon Boston?

Brendon Boston junior rođen je 28. novembra 2001. godine u Džordžiji i tamo je išao i u srednju školu. Završio je na koledžu "Kentaki" i odatle je kao 51. pik izabran na NBA draftu 2021. godine od strane Memfisa. Međutim, odmah je trejdovan u Los Anđeles Kliperse. Tamo je u prvoj sezoni odigrao 51 meč, ali je poslije toga više vremena provodio u njihovoj filijali nego u prvom timu, pa je 2024. godine otišao u Nju Orleans Pelikanse gdje je proveo jednu sezonu. Upravo je tamo imao i najbolju sezonu i prosjek od 10,7 poena, 2,2 skoka i 1,2 asistencije po meču.

U prvoj evroligaškoj sezoni Amerikanaca je odigrao 28 mečeva u dresu Fenera i imao je prosjek od 4,8 poena, 1,6 skokova po meču. Najbolju partiju pružio je protiv Reala u 37. kolu kada je ubacio 21 poen. Djeluje da je na njega uticala i povreda zgloba koju je doživio u oktobru.