Vanja Grbić rekao bratu da se ne vraća u Srbiju: Nikola mu spomenuo sina i objasnio gdje griješi

Stariji brat Vanja Grbić rekao da ne bi dozvolio svom bratu Nikoli Grbiću da se vrati na klupu Srbije i stigao je odgovor. Nikola mu je postavio logično pitanje - o svom sinu.

Izvor: MN PRESS

Slavni srpski odbojkaš Nikola Grbić osvojio je nedavno sa Poljskom svoju devetu medalju kao selektor. Poljaci su pokazali silu u Ligi nacija pobijedivši u finalu Sjedinjene Američke Države (3:0) poslije čega je moralo da se postavi pitanje: zašto Srbija nije više vjerovala Nikoli Grbiću?

O tome je nedavno govorio i njegov brat Vladimir "Vanja" Grbić koji je rekao da je Nikola u Poljskoj našao "narod i državu koja mu vjeruje". Takođe, izjavio je i da ne bi dozvolio svom bratu da se vrati u Srbiju, poslije otkaza iz 2019. godine.

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"Nismo konkretno pričali o tome. Rekao sam mu kroz šalu: 'Čekaj, ti si prvi objavio sliku mog sina sa kampa sa srpskom zastavom i rekao da on treba da igra za Srbiju. Kako on da igra za Srbiju, a da ja ne budem trener Srbije? Nema smisla'. Vanja i ja smo u redovnom kontaktu. Nemam nikakav problem s tim što kaže ono što misli, on je jednostavno takav", rekao je Nikola Grbić za portal "Direktno".

"Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne kažem ni da hoću ni da neću da se vratim, ali okolnosti se mijenjaju i nikad ne reci nikad. Sve je moguće", dodao je on.

Šta kaže Nikola Grbić o srpskoj odbojci?

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"Mnogo je bolje nego prošle godine, iskreno", rekao je Nikola Grbić o situaciji u srpskoj odbojci, gdje je inače za selektora skoro angažovao George Krecu.

"Pojavili su se neki novi momci i mislim da je to dobar pristup. Ako već nema vrhunskih rezultata i borbe za zlato ili medalje, onda bar treba ulagati u mlade igrače koji će za koju godinu da stasaju i imati više šanse. Potez selektora je bio dobar i već ove godine se pokazao uspješnim, jer su u jednom momentu čak imali šansu da se kvalifikuju na završni turnir. Potencijala ima, mada se možda još za koju godinu neće upustiti u borbu za zlato, pogotovo što će se uskoro vratiti i Rusija. Pored Poljske, Italije, Francuske, Rusije, Amerike, pa i Japana i Slovenije, konkurencija je ogromna. Nije lako ostati na tom nivou i boriti se za medalju. Očekivanja moraju da se modifikuju, da budu realna, da se shvati gdje smo i šta smo i da se ponašamo u skladu sa tim", rekao je on.

Sinovi će igrati za Srbiju

Matija Grbić i Miloš Grbić su odlučili da predstavljaju Srbiju, kao i njihov otac, iako su rođeni u Italiji. Imaju državljanstvo ove države, međutim oko toga za koga će igrati - nije postojala dilema.

"Stariji sin ima 19 godina. Obojici sam ove godine promijenio sportsku federaciju. Pošto živimo u Italiji, po automatizmu su bili registrovani za italijansku federaciju, a sada smo to prebacili na srpsku, tako da stiču pravo da igraju za reprezentaciju Srbije. Stariji sin Matija igra za Pen Stejt u Americi, ali je imao težu povredu pa skoro da nije igrao cijelu sezonu. Njegov postupak promjene federacije je trajao duže jer je punoljetan. Mlađi sin Miloš je maloljetan, igra u mlađim selekcijama kluba u Peruđi, pa je procedura išla brže. On je već u pogonu mlađih reprezentativnih kategorija Srbije - bio je na Evropskom prvenstvu do 18 godina, a sada ide i na Balkanijadu. Za Matiju ćemo vidjeti da li će od sljedeće sezone zadovoljiti zahtjeve trenera", dodao je Nikola.

Šta je Vanja Grbić rekao o Nikoli?

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"Ne, Nikola se neće vratiti. Ja sam rekao to već jedanput i onda je bilo jako puno pitanja. Nikola se neće vraćati u ovim uslovima sigurno u Srbiju, rekao su mu i da mu ja sigurno ne bi dozvolio da se vrati. Vrlo jednostavno".

"Nikola ima takav nivo poštovanja u Poljskoj da ne možete da zamislite. Strašno je da vi imate strahovito poštovanje i priznanje više u inostranstvu nego što imate ovdje, gdje ste konstantno sputavani, tamo gdje ste najviše doprinijeli i najviše želite. I to je možda nešto što najviše boli, ali negdje u kontekstu svega, kažem, ja sam se okrenuo i orijentisao sam se ka radu sa djecom, stvaranju igrača", rekao je Vanja Grbić u podkastu "Ozbiljno neozbiljni".

Poslije osvojene Lige nacija, za poljske medije je takođe istakao: "Nigdje na svijetu Nikola ne uživa toliko poštovanje kao u Poljskoj. To je nevjerovatno. Meni, kao njegovom bratu, srce je puno kada vidim da je pronašao zemlju i narod koji ga toliko cijeni, ne samo kao trenera, već i kao čovjeka. S druge strane, veoma mi je žao što tako nešto ne doživljava u Srbiji".

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(MONDO)