Bivši kapiten Srbije iz Partizana otišao u Crvenu zvezdu

Bivši kapiten reprezentacije Srbije u odbojci Nemanja Petrić prešao je iz Partizana u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten reprezentacije Srbije u odbojci Nemanja Petrić karijeru će nastaviti u Crvenoj zvezdi. Proslavljeni odbojkaš je crveno-bijeli dres zadužio tako što je u klub stigao direktno iz Partizana.

"Vječiti" derbi nije zanimljiv samo u fudbalu i košarci, već i svim ostalim sportovima. Tako je Nemanja Petrić riješio da u redove gradskog rivala pređe poslije bogate odbojkaške karijere. Igrao je u Peruđi, Modeni, Halkbanku, Milanu, Sijeni, a posebno je prepoznatljiv kao redovni član reprezentacije Srbije.

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Nosio je i kapitensku traku nacionalnog tima, a bio je i dio ekipe koja je 2019. postala šampion Evrope. Minulu sezonu proveo je u Partizanu, ali je posljednjih nekoliko mjeseci bio van terena zbog povrede. Crveno-bijeli beogradski klub pružio mu je priliku da sa 39 godina ponovo zaigra i dragocjeno iskustvo prenese mlađim kolegama.

"Veliko pojačanje na poziciji primača! Odbojkaški klub Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom želi dobrodošlicu u klub legendarnom Nemanji Petriću! Nemanja ima izuzetnu odbojkašku karijeru i igrao je u nekim od najvećih evropskih klubova, takođe je i dio tima Srbije koji je 2019. došao do evropskog zlata! Sigurni smo da će svojim znanjem, vještinama, ali i iskustvom pomoći da dođemo do najviših ciljeva! Dobro došao, Nemanja", naveo je klub.

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(MONDO)