"NBA je ušla u veliki rizik": Iz Evrolige otkrili šta su Amerikanci pokušali, saradnja ni na pomolu

I dalje je neizvjesno šta će biti sa novim evropskim takmičenjem i kako će to uticati na trenutni poredak.

Izvor: MN PRESS

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno iznio je plan za budućnost evropske košarke pod "patronatom" te organizacije i osvrnuo se na neminovni dolazak NBA na Stari kontinent. Prema njegovim riječima, oni samostalno nastavljaju sa dugoročnom strategijom zasnovanom na stalnim franšizama, ali ne isključuje saradnju sa čelnicima novog takmičenja koje je planirano za oktobar 2027. godine.

Crvena zvezda i Partizan su među kandidatima za dobijanje statusa franšize, odnosno stalne licence, odmah nakon trenutnih klubova akcionara.

Prema riječima Buena, model franšiza je osmišljen tako da obezbijedi dugoročnu stabilnost, a istovremeno otvori vrata novim strateškim tržištima i investitorima.

"Kada širimo svoje poslovanje, želimo da radimo više, ali i bolje. Ne želimo samo rast radi rasta, već rast na pravi način. Kada razmišljamo o franšizama, možda ima smisla ući na tržišta Londona, Rima ili Berlina. Možda ima smisla spasiti neke velike košarkaške brendove. Možda oni žele da postanu franšize, pa im mi pružamo tu priliku. Imaće podršku investitora jer će prepoznati sigurnost, dugoročni projekat i priliku da igraju protiv najboljih timova u Evropi", rekao je čelnik Evrolige.

"Ne strahujemo od NBA"

Iako mnogi evropske ambicije NBA lige doživljavaju kao direktnu prijetnju, Bueno smatra da bi odgovor Evrolige trebalo da bude otvorenost, a ne strah.

"Prije nego što sam došao ovdje, pojedini vlasnici klubova u Evroligi nisu blagonaklono gledali na bilo šta što dolazi iz NBA lige. Ne mislim da je to ispravan pristup. Ako NBA dolazi - a oni prikupljaju milijarde dolara i izuzetno su uspješni u poslovanju - zašto bismo strahovali? Umjesto toga, trebalo bi da istražimo tu priliku. Ako nam je cilj da udvostručimo prihode, možda je najbolji način da to učinimo zajedno sa NBA ligom. Možda i nije. Ali, svakako bi trebalo da razmotrimo tu opciju."

Dolazak NBA lige u Evropu je neizbježan i dosta izazova biće u narednim godinama za klubove, kao i košarkaške organizacije. Kao ključni problem vidi fragmentaciju tržišta.

"Oni dolaze. Znam da je taj proces u toku. Još uvijek rade na pitanjima gradova, sponzora i drugih elemenata, ali dolaze. Hajde da budemo otvoreni i vidimo kako možemo da maksimalno iskoristimo tu priliku. Ako budu postojale dvije lige, onda da - moraćemo da se nadmećemo. To je u redu. Ali konkurencija će dovesti do fragmentacije tržišta. Ako možemo da izbjegnemo tu podijeljenost i trzavice, smatram da je moja odgovornost - kao nekoga ko zastupa interese vlasnika klubova, partnera, sponzora i emitera – da bar pokušam. Na kraju krajeva, moramo učiniti da to funkcioniše."

Bueno smatra da su NBA i Evroliga od samog početka mogle da krenu drugačijim putem. Umjesto stvaranja odvojenih takmičenja, on tvrdi da je NBA mogla odmah da uspostavi partnerstvo sa Evroligom.

"Volio bih da sam bio ovdje tri godine ranije. Mislim da bi ispravan pristup bio da NBA sklopi partnerstvo sa Evroligom. Jer već imamo najveće brendove, najveće klubove, najbrojnije baze navijača i najveće gradove. Temelj već postoji. Tada pred investitore izlazite sa sigurnošću, dokazanim rezultatima i najboljim klubovima u Evropi. Za mene, to bi bio najbolji put."

Veliki rizik

Izvor: MN PRESS

Doveo je u pitanje poslovnu logiku pokretanja nove lige bez prethodnog obezbjeđivanja klubova i već uspostavljenih tržišta.

"Za mene to nosi mnogo veći rizik. Prisutna je veća neizvjesnost. Još uvijek nemaju gradove. Nemaju baze navijača u mnogim od tih gradova. Smatram da postoji značajan rizik prilikom realizacije, kao i rizik po ugled. To nije put koji bih ja izabrao. Vjerujem da obje strane znaju da bi saradnja bila bolje rješenje."

Kako bi izgledalo partnerstvo NBA lige i Evrolige u praksi? "Za mene bi bilo jednostavnije da imamo tih 13 timova, a zatim i onih pet ili šest tržišta o kojima se govori. Tako bismo imali tih 13 timova plus pomenutih pet ili šest tržišta. Mislim da bi bilo bolje okupiti sve te timove, a zatim izaći na tržište i pronaći nekog drugog partnera. Prikupljena sredstva mogla bi da obeštete ljude koji su 26 godina gradili ovaj posao, a dio novca bismo mogli da izdvojimo i za obrtna sredstva i za rebrendiranje partnerstva. Smatram da bi to bio uobičajen način djelovanja u okviru jednog partnerstva."

Šta su najveće prepreke? "Jedan od razloga je fragmentacija. Previše smo podijeljeni. Drugi veliki problem je naša strategija direktnog obraćanja potrošačima. Istorijski gledano, bili smo slabi u tom segmentu."

Priznaje veliku grešku

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evroliga se priprema za pokretanje nove platforme za direktnu komunikaciju sa potrošačima, čiji je cilj izgradnja bližih odnosa sa navijačima.

"Pokrećemo sopstvenu digitalnu platformu za direktnu komunikaciju sa navijačima. Želimo da ponudimo bolje iskustvo i veću interakciju, kao i da stvorimo jedinstveno mjesto gdje navijači mogu pristupiti svemu - sadržaju, navijačkim proizvodima, ulaznicama i još mnogo tome. Tako ćemo u mnogo većoj mjeri iskoristiti potencijal košarke."

Konačno su obnovljeni ugovorom sa Fenerbahčeom i Real Madridom, što je još jedan dokaz da sve ide u pravom smjeru.

"Veoma sam zadovoljan. Smatram da klubovi, uprave, generalni menadžeri i vlasnici imaju sve više povjerenja u taj plan. Bilo je izuzetno važno postići usaglašenost, jer je grupa prethodno bila pomalo podijeljena. Sada svi imaju jasnu predstavu o tome šta želimo da postignemo, gdje želimo da budemo za tri godine i kojim finansijskim ciljevima težimo. Uvodimo nove sadržaje, ulazimo na nova tržišta i širimo se na nove teritorije, tako da ljudi osjećaju da konačno imamo jasan plan. Naravno, priključivanje Real Madrida i Fenerbahčea predstavlja snažan signal. A ako dođe do saradnje sa NBA ligom, hajde da maksimalno iskoristimo tu priliku - ali hajde da to učinimo zajedno."

Kako do saradnje sa NBA?

Izvor: Profimedia

"Oni imaju svoj model, a mi svoj. Da bi se ti modeli uskladili, obje strane će morati da naprave određene promjene. Cilj je pronaći rješenje u kojem obe strane pobjeđuju. Realno gledano, još uvijek nismo stigli do te tačke. Moramo češće da se sastajemo, nastavimo dijalog, budemo otvoreniji u pristupu i zadržimo fleksibilnost."

Iako planovi NBA lige napreduju, Bueno ističe da je povjerenje investitora u Evroligu tokom čitavog procesa samo raslo.

"Učim tokom ovog procesa. Kada sam preuzeo funkciju, postojala je velika zabrinutost zbog dolaska NBA lige i toga kako će ljudi i naši partneri reagovati. Međutim, povjerenje u Evroligu je poraslo. Imamo mnogo investitora zainteresovanih za kupovinu franšiza i uvijek ih pitam da li strahuju od NBA lige. Oni mi kažu da su zadovoljni Evroligom. Dopada im se proizvod, vjeruju u plan i tačno znaju u šta ulažu. Impresioniran sam snagom brenda Evrolige. Na kraju krajeva, sve se svodi na klubove, ali tržište ne vidi NBA ligu kao veliku prijetnju. Nikada ne bih potcijenio činjenicu da NBA dolazi, ali povratne informacije koje smo dobili ulile su nam samopouzdanje."

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Pogledajte 01:36 Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

(MONDO)