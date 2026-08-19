Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić precrtao je Džonija O'Brajanta, klub ga je vratio u tim zbog korone, a Ognjen Dobrić se prisetio kako je bilo kada je definitivno "nestao" iz kluba.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić gostovao je u podkastu tandema "6.75 range", a tom prilikom imao je zadatak i da sastavi dvije petorke svojih najboljih saigrača - jednu od srpskih i jednu od stranih košarkaša. Autori emisije zabranili su mu da bira srpske reprezentativce sa kojima je igrao samo u nacionalnom timu, što mu je otežalo posao, a zanimljivo je bilo i kada je birao internacionalce jer se prisjetio Džonija O'Brajanta kojeg je Dejan Radonjić otjerao i vratio u tim Zvezde.

Nije mu bilo teško da izabere plejmejkera, beka šutera i krilo, a trojica košarkaša koje je stavio u tim stvarno su klasa. Fakundo Kampaco je već godinama jedan od najboljih igrača u evropskoj košarci, Džared Batler je pokazao da može mnogo u prvoj sezoni, a Marko Belineli je legenda italijanske košarke i dugogodišnji NBA igrač. Na mjestu krilnog centra bilo je drugačije...

Vidi opis Ognjen Dobrić otkrio kako je nestao Amerikanac iz Crvene zvezde: "Vratili se iz Novog Sada, nikad ga više nismo vidjeli" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

"Broj jedan, Kampaco. Dvojka, od stranaca... Batler. Može Batler na dva? Vidjećemo ove sezone, mislim da ga Navaro vidi i kao jedan i kao dva. Bili Beron? Pa dobro, više volim Batlera, stil igre. Za oko, lijepo izgleda sve to, brate. Kako rješava na malom prostoru nekim sitnim driblizima, nisko težište, znaš gdje je on... Krene da te okrene, pa neće. Strašan osjećaj. Znači, on. Trojka? Pa, brate, Belineli. Na zalasku karijere, posljednja sezona, on je odigrao onako. Ne možeš da ga stigneš. I to su šutevi - akrobacije. Tu nema normalan šut, brate. To sve pod uglom, italik šutira. Kad je sam, to je katastrofa, moraju da ga jure dvojica", ispričao je Ognjen Dobrić prije nego što je stigao do pozicije krilnog centra.

Ima sigurno navijača Crvene zvezde koji su već aboravili lik i djelo Džonija O'Brajanta, bivšeg NBA košarkaša koji je imao vrlo kratku epizodu u Beogradu. On se nikako nije pronalazio u sistemu igre kod Dejana Radonjića, koji ga je otjerao iz kluba i vratio jer je veliki broj igrača imao koronu pred završni turniru Kupa Radivoja Koraća.

"Dobro, četvorka mi sada treba. E, tu je bilo baš, brate, imena svakakvih. Šengelija, Moneke, Džoni O'Brajant... Je l' se sjećate Džonija? Ma gdje znam šta mu je, niko ne zna gdje je. Kad se on pojavio... Korona sezona, preuzeo Dejo Radonjić, otjerao ga Dejo Radonjić tad. Slušajte, otjerao ga Dejo. Mi krećemo na Kup Radivoja Koraća u Novi Sad, eto ti njega ispred ispred busa. Rekoh 'Šta ti radiš ovdje?'. Kaže 'Zvali me da idem sa vama'. A otjerali ga... Ono korona, nemamo igrače, razumiješ. Zvali ga, on brat došao, odradio, vratili se iz Novog Sada, parkirali ispred Pionira i nikad ga više nismo vidjeli. A bio je dobar, uzesmo mi titulu i kao 'Ajde, brate, vidimo se, dosta je'. Strašno", ispričao je kapiten Crvene zvezde.

Kako je O'Brajant igrao za Zvezdu?

Nekadašnji NBA košarkaš Džoni O'Brajant nije se dugo zadržao u taboru crveno-bijelih, iako je stigao kao veliko pojačanje. On je došao u klub tokom prvog mandata Saše Obradovića, ali ga je novi trener Dejan Radonjić "precrtao" kada je tokom sezone preuzeo ekipu. Amerikanac se nikako nije uklapao u sistem novog trenera jer je mnogo više igrao za sebe nego za tim, što nije karakteristično za Radonjićeve igrače.

Prije nego što se rastao sa Zvezdom, Džoni O'Brajant je odigrao 16 mečeva u Evroligi, uz prosjek od oko dvadesetak minuta. Postizao je 11,2 poena po meču, uz 5,2 skoka i 1,4 asistencije, a zanimljivo je da se "ispisao" partijom protiv Efesa na kojoj je odigrao manje od tri i po minuta i nije postigao poen. Tada se O'Brajant posvađao sa trenerom Radonjićem, zbog čega je dobio desetodnevnu suspenziju od strane kluba. Najefikasniji je bio protiv Valensije, kada je ubacio 21 poen u ubjedljivom porazu crveno-bijelih (91:71).

Nakon što je sklonjen iz tima krajem januara 2021. godine, Džoni O'Brajant je nekoliko nedjelja kasnije i zvanično optušten, ali... Tek nakon što je odigrao Kup Radivoja Koraća u Novom Sadu. Zvezda je tada imala silnih problema u igračkom kadru jer je veliki broj košarkaša imao virus korona, pa je Džonijev povratak u tim bio samo kratkoročno rješenje. Ipak, on je profesionalno odigrao tri meča i dao doprinos osvajanju trofeja.

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(MONDO)