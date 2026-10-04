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"On je kao Medžik Džonson": Nikola Jović u drugom planu zbog Janisa Adetokumba

"On je kao Medžik Džonson": Nikola Jović u drugom planu zbog Janisa Adetokumba

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jović odigrao je obećavajuću partiju pred start sezone, ali je u prvom planu bio Janis Adetokumbo.

nikola jovic odigrao sjajan mec za majami debitovao adetokumbo Izvor: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Zvijezda NBA lige Janis Adetokumbo odigrao je prvu utakmicu za Majami Hit i najavio velike stvari. U pobjedi protiv Toronto Reptorsa 129:105, sjajan meč odigrao je i srpski as Nikola Jović.

Erik Spolstra može da bude zadovoljan partijom svojih izabranika, pošto je Majami imao više raspoloženih igrača. Adetokumbo je za 14 minuta na terenu zabilježio devet poena, sedam asistencija i četiri skoka, uz dvije izgubljene lopte. Jović je bio među najboljima, pošto je za 17 minuta na terenu zabilježio 11 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tim Hardavej bio je najefikasniji sa 14 poena za 11 minuta na parketu, dok je Bam Adebajo ubacio 12 za 13 minuta. S druge strane, Kavaj Lenard nije bio u sastavu Toronta, pa ih je predvodio Ar-Džej Baret koji je postigao 15 poena i imao tri skoka.

Novajlija Tajrik Ki se takođe istakao za Reptorse sa 15 poena, dok je Ol-star Skoti Barns završio sa 11 poena, dva skoka, dvije asistencije i tri ukradene lopte za 12 minuta igre.

"Janis je kao Medžik Džonson"

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

  Trener Majamija Erik Spolstra je uporedio Janisa Adetokumba sa legendarnim Medžikom Džonsonom. "Veličina, vizija i njegova sposobnost da pogodi brojke šutera su zaista impresivni“, rekao je Spoelstra poslije prve predsezonske utakmice.

"Način na koji je igrao sa loptom u rukama i dostavljao loptu, Janis nas sve podsjeća na jednog sjajnog, visokog plejmejkera ​​koji je igrao za Peta Rajlija još 80-ih", kaže slavni trener.

Hit će svoju narednu pripremnu utakmicu odigrati 8. oktobra, kada se u Majamiju sastaju sa Pelikansima. Nakon toga, pred početak regularnog dijela sezone, odigraće još tri pripremne utakmice - protiv Timbervulvsa, Netsa i Medžika.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Nikola Jović Janis Adetokumbo

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