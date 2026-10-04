Janik Siner ima ozbiljne probleme: "Izdržao je samo 40 minuta, hitno je tražio prekid"

Alarmi su upaljeni za Janika Sinera, italijanski mediji su otkrili zabrinjavajuće informacije u vezi prvog tenisera svijeta.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Janik Siner nije odigrao zvaničan meč još od finala Vimbldona i titule osvojene protiv Saše Zvereva. Od tada se uglavnom povlačio sa turnira zbog problema sa povredom. Navodno su u pitanju problemi sa koljenom. Uradio je to i prije nekoliko dana kada je saopštio da neće igrati na turniru u Šangaju.

Ali, izgleda da situacija nije tako bezazlena kao što se možda činilo. Tako tvrde italijanski mediji koji donose nove informacije o detalje o njemu i treninzima koje je imao u Monte Karlu.

"Prije dva dana je Siner odradio trening u Monte Karlu sa sparing partnerom. Poslije samo 40 minuta je bio primoran da prekine trening jer je bio iscrpljen. Postoji razlog za zabrinutost, alarmi su upaljeni", navodi se u tekstu italijanskog lista "Korijere dela Sera".

Izgleda da je cijela situacija dosta ozbiljnija nego što se u prvi mah činilo... Ukoliko se ne vrati na teren uskoro mogao bi da izgubi prvo mjesto pošto je Saša Zverev sve bliži tronu.

Da li će morati na operaciju?

Prije nekoliko dana je "Korijere delo sport" donio informacije o povredi Sinera i kažu da je u pitanju ITB sindrom, odnosno "trkačko koljeno" i da je operacija posljednja opcija. Nešto što želi da izbjegne po svaku cijenu.

„Iliotibijalna traka je debela, otporna i neelastična traka vezivnog tkiva koja polazi sa karličnog dijela, pruža se duž spoljašnje strane butine i pripaja se za tibiju odmah ispod koljena. Svaki put kada se koljeno savija, ona klizi preko lateralnog epikondila butne kosti sve dok tkivo ne postane upaljeno, što se naziva van zglobnim oštećenjem jer se povreda nalazi sa spoljašnje strane koljena", navodi se u njihovom tekstu.

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(MONDO)