Borac m:tel savladao Bosnu u Boriku: Gosti iz Visokog "pokazali zube", ali nisu mogli protiv Nježića i Momića!

David Momić je briljirao na golu, a Miloš Nježić u napadu, pa je zahvaljujući ovom dvojcu Borac m:tel stigao do pobjede protiv visočke Bosne u okviru 7. kola Premijer lige BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Rukometaši Borca m:tel žestoko su se namučili kako bi stigli do pobjede protiv visočke Bosne u Boriku, u meču sedmog kola Premijer lige BiH. Međutim, kada su stvari u svoje ruke uzeli golman David Momić i desno krilo Miloš Nježić, crveno-plavi su uspjeli da slome otpor žilavog rivala i upišu trijumf rezultatom 31:26.

Uvodni minuti pripali su Borcu m:tel, koji je u minutu stigao do prednosti od tri gola (4:1). Ubrzo je bilo i 5:2, ali su gosti iz Visokog u 14. minutu uspjeli da dođu do "poravnanja" (7:7). Imali su potom, sredinom prvog dijela, par prilika da pređu u vođstvo, koje nisu iskoristili.

Znao je to tim Mirka Mikića da kazni pa je u 24. minutu preko Armina Bulića vratio kapital od tri pogotka (12:9), dok je u 27. minutu prvi put bilo plus četiri (14:10) kada je Miloš Nježić pogodio praznu mrežu Visočaka. Ipak, u samoj završnici je tim Bosne prepolovio minus, spojivši dva pogotka, pa se u nastavak ušlo pri rezultatu 15:13.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Bivši reprezentativac BiH Faruk Vražalić je u 33. minutu pogodio za izjednačenje (16:16), da bi četiri minuta kasnije Berin Keso bio strijelac za prvo vođstvo Bosne u ovom susretu (17:18). Ubrzo je bilo i plus dva za goste iz Visokog (18:20), što je bio više nego dovoljan signal crveno-plavima da se uozbilje.

Spojili su domaći tri gola za 21:20, da bi pogotkom Vladimira Vranješa u 52. minutu na semaforu Borika bilo 25:22. Razbranio se u međuvremenu David Momić koji je visok nivo držao do kraja susreta upisavši ukupno 16 odbrana do posljednjeg oglašavanja sirene, dok je domaće u napadu vukao Miloš Nježić, postigavši 11 golova.

Upravo njegovim pogotkom je Borac m:tel u 55. minutu vratio prednost od četiri gola (26:23), potom je pogodio i iz sedmerca minut kasnije za plus pet, prvi put na meču (28:23), dok je sve u ovom susretu bilo definitivno jasno poslije Nježićevog jubilarnog, 10. gola za 30:24 na dva i po minuta do kraja.

PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Krivaja – Zrinjski 27:23

Maglaj – Goražde 36:30

Borac m:tel – Bosna 31:26

Vogošća – Velež 30:25

Konjuh – Izviđač 27:30

Sloga – Gradačac 26:26

Slobodna Gračanica.







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(mondo.ba, D. Šutvić)

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