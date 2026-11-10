logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac dočekuje Bosnu: Vrijeme da pokažemo da imamo ekipu za vrh tabele!

Borac dočekuje Bosnu: Vrijeme da pokažemo da imamo ekipu za vrh tabele!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Ako uđemo sa pravom agresivnošću i motivisanošću, rezultat neće biti upitan", poručio je pivot crveno-plavih Milenko Rožić.

Rk Borac Vrijeme da pokažemo da imamo ekipu za vrh tabele Izvor: RK Borac

Rukometaši Borca m:tel u srijedu u 20 časova u banjalučkoj dvorani Borik dočekuju Bosnu iz Visokog.

Crveno-plavi su reprezentativnu pauzu iskoristili za odmor, regeneraciju i oporavak od povreda i sada spremni ulaze u nastavka prvenstva.

“Imali smo prvenstveno deset dana pauze, mislim da smo se odmorili, regenerisali i sanirali povrede. Dočekujemo ekipu Bosne u dobroj atmosferi i dobro smo trenirali. Analizirali smo ih, imaju par dobrih individualaca i dobru ekipu napadački, ali mi u svaku utakmicu moramo ulaziti tako da gledamo prvenstveno sebe. Ako uđemo sa pravom agresivnošću i motivisanošću, rezultat neće biti upitan“, poručio je pivot Borca Milenko Rožić.

Pomoćni trener Dejan Malinović osvrnuo se i na pakleni ritam koji tim očekuje u narednih mjesec dana, gdje će u kratkom roku odigrati veliki broj utakmica.

“Sutra nas očekuje utakmica sa Bosnom iz Visokog, dobra i iskusna ekipa, puna kvalitetnih reprezentativaca. Po mom mišljenju, njihov srednji bek Pandžić je jedan od najboljih igrača lige i on predvodi tu ekipu, tako da nam sigurno neće biti lako. Pred nama je period od šest-sedam utakmica u mjesec dana koji moramo stisnuti. Ovo je prava prilika da počnemo kako treba i da pokažemo da imamo dobru ekipu sposobnu da se bori za sam vrh tabele. Ekipa je mahom na okupu, osim Luke Kneževićа koji je bio sa reprezentacijom, dobro smo radili i sada je na igračima da to pokažu na terenu“, istakao je Malinović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC