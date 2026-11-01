Velež parirao Borcu m:tel samo u prvom dijelu: Crveno-plavi očitali lekciju debitantu u PL BiH!

Borac m:tel je imao gol prednosti nakon prvih 30 minuta (16:17), ali je u nastavku primio samo 7 golova i upisao ubjedljivu pobjedu.

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Posljednju utakmicu šestog kola rukometne Premijer lige BiH odigrali su ove večeri Velež i Borac m:tel. Banjalučani su poslije prvog dijela imali samo gol prednosti (16:17), ali su u nastavku primili samo 7 golova i na kraju upisali ubjedljivu pobjedu, razlikom od 12 golova (23:35).

Izabranici Mirka Mikića su u jednom trenutku prvog dijela rivalu koji debituje u eliti odmakli pet koraka (10:15), ali su se "rođeni" u završnici potpuno vratili u igru. Borac m:tel je inače cijelim tokom prvog dijela bio u prednosti, pa je tako u ranoj fazi imao dva gola prednosti (0:2, 2:4, 3:5, 6:8), dok je do kapitala od tri pogotka prvi put stigao u 13. minutu (6:9).

Na tolikoj razlici je bila i kada je klupa Veleža, na isteku 20. minuta, prvi put tražila tajm-aut (10:13), dok je na početku 23. minuta bilo već pomenutih plus 5. Ipak, minuti do "velikog odmora" potpuno su pripali domaćoj ekipi.

VELEŽ: Hadrović, Rahimić 2, Meškić, Radić 4, Agović, H. Kreso 1, Pašalić 4, Božović 1, Ahić, Bogdanić 9, Pršeš, Čeljo, Zečević 2, Kurtović, M. Kreso. Trener: Amer Denjo.

BORAC m:tel: Grahovac, Ivanović, Trivunović 4, Bubić 2, Pejanović 1, Nježić 10, Ševa, Knežević 1, Stanković 2, No. Petrović 2, Draganić 5, Rožić 2, Tubin 1, Bulić 2, Vranješ 3, Momić. Trener: Mirko Mikić.

U nastavku su, ipak, crveno-plavi pokazali da su u ovom trenutku kvalitetniji rival od Mostaraca koji su uknjižili šesti poraz u isto toliko utakmica. U prvih par navrata je Borac m:tel stigao do plus 3, a onda iz minuta u minut dizali prednost do konačnih plus 12 (23:35).

Najbolji pojedinac utakmice bio je Miloš Nježić sa 10 golova, dok se u taboru Veleža istakao bivši prvotimac Banjalučana Aleksej Bogdanić sa pogotkom manje.

Mikićev tim je tako zabilježio drugu pobjedu nakon što je prethodno u Boriku porazio Vogošću (35:26), uz poraz u derbiju protiv Izviđača (26:29).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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