Trener Borca m:tel Mirko Mikić čestitao je svojim izabranicima na veoma dobroj partiji protiv PAOK-a u Boriku (26:19).
Rukometni klub Borac m:tel časno se oprostio od Evropskog kupa.
Izabranici Mirka Mikića su u Boriku porazili ekipu PAOK-a rezultatom 26:19 i osvjetlali obraz nakon debakla u Solunu, gdje su izgubili razlikom od čak 19 golova (38:19).
"Stvarno mi je žao..." Mikić nakon trijumfa nad Grcima: Kad vidim ovaj rezultat, još sam ljući zbog onoga u Solunu...
"Meni je stvarno žao. Sa jedne strane sam srećan i ponosan kako je to danas izgledalo, bez obzira na pobjedu – kako je izgledalo, kako su se borili, sa koliko agresivnosti i motiva su igrali te sa koliko hrabrosti. Onda postanem još ljući na ono izdanje u Solunu. Međutim dobro, to je prošlost, a i ova je utakmica sada prošlost. U četvrtak imamo Premijer ligu, dolazi nam Izviđač. Ova današnja utakmica bila je veoma važna za nastavak sezone. Nadam se da smo shvatili što možemo i koliko možemo, ali i da moramo uvijek da budemo na svom maksimumu kako bismo to pokazali", rekao je Mikić po završetku duela sa solunskim crno-bijelima.
"Stvarno mi je žao..." Mikić nakon trijumfa nad Grcima: Kad vidim ovaj rezultat, još sam ljući zbog onoga u Solunu...
Izviđač u Banjaluku dolazi nakon što je upisao tri pobjede u isto toliko odigranih utakmica. Borac m:tel je, sa druge strane, do ovog derbija odradio samo jednu, pobijedivši Vogošću u Boriku (34:25).
(mondo.ba, D. Šutvić)
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