Trener Borca m:tel Mirko Mikić čestitao je svojim izabranicima na veoma dobroj partiji protiv PAOK-a u Boriku (26:19).

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Rukometni klub Borac m:tel časno se oprostio od Evropskog kupa.

Izabranici Mirka Mikića su u Boriku porazili ekipu PAOK-a rezultatom 26:19 i osvjetlali obraz nakon debakla u Solunu, gdje su izgubili razlikom od čak 19 golova (38:19).

Vidi opis "Stvarno mi je žao..." Mikić nakon trijumfa nad Grcima: Kad vidim ovaj rezultat, još sam ljući zbog onoga u Solunu... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 10 / 10

"Meni je stvarno žao. Sa jedne strane sam srećan i ponosan kako je to danas izgledalo, bez obzira na pobjedu – kako je izgledalo, kako su se borili, sa koliko agresivnosti i motiva su igrali te sa koliko hrabrosti. Onda postanem još ljući na ono izdanje u Solunu. Međutim dobro, to je prošlost, a i ova je utakmica sada prošlost. U četvrtak imamo Premijer ligu, dolazi nam Izviđač. Ova današnja utakmica bila je veoma važna za nastavak sezone. Nadam se da smo shvatili što možemo i koliko možemo, ali i da moramo uvijek da budemo na svom maksimumu kako bismo to pokazali", rekao je Mikić po završetku duela sa solunskim crno-bijelima.

Vidi opis "Stvarno mi je žao..." Mikić nakon trijumfa nad Grcima: Kad vidim ovaj rezultat, još sam ljući zbog onoga u Solunu... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 8 / 8

Izviđač u Banjaluku dolazi nakon što je upisao tri pobjede u isto toliko odigranih utakmica. Borac m:tel je, sa druge strane, do ovog derbija odradio samo jednu, pobijedivši Vogošću u Boriku (34:25).

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!