Banjalučki rukometaši savladali su solunske crno-bijele rezultatom 26:19.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Rukometaši Borca časno su se oprostili od evropske scene za ovu sezonu.

Nakon što su u dvorani Mikra 3 izgubili od PAOK-a rezultatom 38:19 u prvoj utakmici 2. kola Evropskog kupa, večeras su u Boriku ipak osvjetlali obraz. Rivala iz Soluna porazili su razlikom od sedam golova (26:19), popravili utisak, ali i napunili se samopuzdanjem pred veliki ligaški derbi sa Izviđačem koji se igra u četvrtak u Banjaluci (18.00).

Gosti iz Grčke postigli su prvi pogodak u ovom susretu, preko Elefterijadisa. Sve ostalo, kad je riječ o prvom poluvremenu, proteklo je u znaku izabranika Mirka Mikića, koji su u 8. minutu golom Nježića stigli do 4:1. Vezao je potom Stanković dva gola za očuvanje prednosti od tri koraka, da bi potom Nježić i Bubić odveli Borac m:tel do kapitala od pet golova (8:3).

Pogotkom Grahovca na prazan gol Borac m:tel je na isteku 28. minuta stigao do maksimalnog plusa u prvom dijelu od šest golova (13:7). Ipak, solunski crno-bijeli su do pauze spojili dva pogotka, preko Kijrakidisa i Temelkoskog, za 13:9 na semaforu poslije prvih 30 minuta.

Vidi opis Častan oproštaj Borca m:tel od Evrope: Plus 7 za crveno-plave protiv PAOK-a! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 10 / 10

Ništa se suštinski nije promijenilo u nastavku, tokom kojeg je Borac m:tel diktirao rezultat i situaciju na parketu. Dvadeset minuta prije kraja meča vraćena je prednost od šest golova (17:11), a maksimalnih plus sedam postavio je Vranješ, posljednjim golom na susretu.

Prvi strijelac Banjalučana bio je Nježić, koji je 7 puta zatresao mrežu PAOK-a, dok su Stanković i Vranješ postigli po 4. Kod gostiju se istakao Elefterijadis sa 6.

BORAC M:TEL: Grahovac 1 (14 odbrana), Momić, Ivanović, Trivunović 1, Bubić 2, Pejanović, Nježić 7, Ševa, Knežević 3, Stanković 4, No. Petrović, Draganić 2, Rožić, Tubin, Bulić 2, Vranješ 4. Trener: Haralampos Ananijadis.

PAOK: Kalil (8 odbrana), Arsić (8 odbrana), Omar 3, Kacunis 1, Cakalos, Elefterijadis 6, Šehata 1, Corcinis, Temelkoski 2, Bacijos 1, Kerlidis 1, Kirjakidis 2, Simović, Bošnjak 2, Sina. Trener: Haralampos Ananijadis.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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