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"Jedna ulaznica za dva derbija!" Akcija RK Borac m:tel pred susrete sa PAOK-om i Izviđačem

"Jedna ulaznica za dva derbija!" Akcija RK Borac m:tel pred susrete sa PAOK-om i Izviđačem

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Ko kupi ulaznicu za PAOK (24. oktobar, 19.00) - ima besplatan ulaz na Izviđač (29. oktobar, 18.00).

Akcija RK Borac jedna ulaznica za dva derbija Izvor: RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel pokrenuo je novu akciju za sve navijače.

Naime, svi koji kupe i sačuvaju ulaznicu za subotnji okršaj u Boriku sa PAOK-om (19.00) u okviru Evropskog kupa, mogu besplatno da uđu na meč 5. kola Premijer lige BiH između Borca i Izviđača, koja se igra 29. oktobra (18.00).

Podsjetimo, izabranici Mirka Mikića su u prvoj utakmici na ino-sceni, u Solunu protiv domaćih crno-bijelih, upisali težak poraz rezultatom 38:19. Tako bi revanš pred banjalučkom publikom biti praktično bez rezultatskog značaja, ali bi pozitivan rezultat u susretu sa braniocem titule i timom koji je osvojio četiri šampionata zaredom umnogome popravio atmosferu u banjalučkom taboru.

Borac m:tel je do sada odigrao jedan meč u Premijer ligi BiH. U Boriku je savladana ekipa Vogošće rezultatom 34:25, dok su zbog obaveza u Evropskom kupu prolongirani dueli sa Konjuhom, Slogom i Gradačcem.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

RK Borac Rukomet RK PAOK Solun RK Izviđač

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