Mikić poslije debakla u Solunu: "Sramotno! Izvinjavam se svima koji vole RK Borac"!

"Uradili smo danas stvari koje ne smiju da rade ni igrači, ni stručni štab, niko ko predstavlja Rukometni klub Borac. Izvinjenje svim navijačima", rekao je trener crveno-plavih poslije ubjedljivog poraza u Solunu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rukometaši Borca doživjeli su debakl u prvom meču protiv solunskog PAOK-a, u okviru drugog kola EHF Evropskog kupa.

Crveno-plavi su poraženi 38:19, pa su ne samo praktično već eliminisani iz Evrope i prije revanša u Banjaluci, već su upisali i treći najteži poraz Borca u evropskim takmičenjima ikada.

Poslije ovakve partije trener Mirko Mikić se izvinio svima koji vole klub.

"Sramota. Stvarno se izvinjavam svim ljudima koji vole Rukometni klub Borac, ovo je danas bilo ispod svakog nivoa", počeo je Mikić izjavu nakon utakmice i nastavio: "Pogotovo u napadu. U prvom poluvremenu smo, po meni, odigrali solidnu odbranu, promašili, čini mi se, sedam zicera. Međutim, u drugom poluvremenu prvih 20 minuta, mislim da smo dali samo tri gola. Tako da nekako napad vidim kao uzrok ovolikog poraza. Čestitam PAOK-u, sigurno su bolja ekipa od nas, ali ne mogu nekako u svojoj glavi svariti tu informaciju da je ovo ipak 19 razlike i da su toliko bolji od nas".

Još jednom je trener Borca uputio izvinjenje navijačima, prihvatajući i svoju odgovornost.

"Mislim da smo odigrali sramotno i ispod očekivanja. Uradili smo danas stvari koje ne smiju da rade ni igrači, ni stručni štab, niko ko predstavlja Rukometni klub Borac. Još jednom, izvinjenje svim navijačima".

Revanš u Banjaluci biće formalnost kada je u pitanju prolazak u naredni krug, Borcu preostaje samo da u subotu pruži ako ništa drugo bolju partiju.

"Moramo popraviti ovo u revanšu, moramo osvjetlati obraz, moramo odigrati puno bolju utakmicu, moramo popraviti naše greške. Spremaćemo se kao što smo se spremali za svaku dosadašnju utakmicu, tako da trudićemo se da odigramo najbolje u najjačem sastavu koji imamo, neće biti kalkulisanja sigurno", poručio je Mikić.