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Vaterpolisti Borca uz rukometaše u Solunu: Crveno-plavi će imati podršku protiv PAOK-a!

Vaterpolisti Borca uz rukometaše u Solunu: Crveno-plavi će imati podršku protiv PAOK-a!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nekolicina vaterpolista Borca stigla je u Solun kako bi podržala izabranike Mirka Mikića.

Vaterpolisti Borca uz rukometaše u Solunu Izvor: RK Borac m:tel

Rukometaši Borca m:tel nalaze se u Solunu, gdje sa početkom u 17.00 časova po našem vremenu protiv PAOK-a igraju meč drugog kola Evropskog kupa protiv PAOK-a.

Meč se igra u dvorani Mikra 3, a crveno-plavi u ovom susretu neće biti bez podrške. Naime, na tribinama će se naći nekolicina sadašnjih i nekadašnjih vaterpolista Borca, koji su "prevalili" put od oko 1.000 kilometara kako bi podržali kolege iz Rukometnog kluba Borac m:tel.

Izvor: RK Borac m:tel

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

VK Borac RK Borac Rukomet RK PAOK Solun

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