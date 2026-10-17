Raport Mirka Mikića nakon posljednjeg treninga u Solunu: "Probaćemo da skraćujemo napade, moramo da igramo brzo!"

Trener Borca m:tel dao je instrukcije igračima nakon posljednjeg treninga pred solunski okršaj sa PAOK-om (nedjelja, 17.00).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Rukometaši Borca m:tel odradili su večeras u Solunu posljednji trening pred meč drugog kola Evropskog kupa protiv PAOK-a. Pod komandom trenera Mirka Mikića, trening je odrađen u dvorani "Mikra 3", gdje će se i odigrati ovaj meč, sa početkom u 17.00 časova po našem vremenu (18.00 po lokalnom).

"Igrači dobro treniraju u posljednje vrijeme. Motivisani su, što me veoma raduje i sa nestrpljenjem iščekujemo sutrašnju utakmicu. Poželjeli smo se zvaničnih utakmica, a posebno ovih evropskih. Zaista je dobra atmosfera i, ponavljam, svi smo motivisani da odigramo što bolje kako bismo stvorili zalihu koja bi nam garantovala šansu u revanšu. To je najvažnija stvar koja bi nam garantovala da ispunimo Borik, da obradujemo naše navijače", raportirao je Mikić iz Soluna, koji se u prethodnim danima uvjerio u kvalitete, ali i mane sutrašnjeg rivala.

"Svi imaju mane. Kad tražiš, kad puno gledaš, možeš svakome da nađeš lošu stranu, tako je i oni imaju. Međutim, nećemo sad da pričamo o tome, vidjećemo sutra koliko to možemo da iskoristimo. Znam da su dosta iskusniji od nas, stariji, ali bez obzira na tu činjenicu, mislim da moramo da igramo brzo i pokušamo da igramo što više u tranziciji. To ne krijem, sutra ćemo probati da skraćujemo naše napade, da dosta igramo u prelaznim fazama, u kontranapadima i na taj način pokušamo da stvorimo šansu da postignemo što više pogodaka."

Revanš će se igrati sljedeće subote (24. oktobar) u Boriku, od 19.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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