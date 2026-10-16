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Hit Lepe Lukić odzvanjao aerodromom "Franjo Tuđman": Borac ima virtuoza na klaviru! 1

Hit Lepe Lukić odzvanjao aerodromom "Franjo Tuđman": Borac ima virtuoza na klaviru!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Borčev biser Kosta Stevandić iznenadio sve prisutne na aerodromu u Zagrebu pred put u Solun.

Rukometaš Borca Kosta Stevandić svirao klavir nu Zagrebu Izvor: Instagram/RK Borac/screenshot

Ekspedicija Borca u petak ujutro krenula je ka Grčkoj, gdje ih očekuje duel sa solunskim PAOK-om u okviru drugog kola EHF Evropskog kupa.

Crveno-plavi su rano jutros iz Banjaluke otputovali u Zagreb, a odandje su nastavili put letom ka Solun i očekuje se da u najvećem gradu na sjeveru Grčke budu oko 13.15 po lokalnom vremenu, odnosno 12.15 po našem vremenu.

Rukometaši Borca su stigli u Zagreb u dobrom raspoloženju, a zanimljiva scena dogodila se nakon čekiranja.

Dok su Banjalučani čekali svoj let za Solun aerodromom "Franjo Tuđman" prolomili su se zvukovi poznatog hita Lepe Lukić - "Srce je moje violina".

"Krivac" za ovo bio je mladi igrač banjalučkog Borca Kosta Stevandić koji je "ubijajući vrijeme" pronašao klavir, a onda pokazao da nije samo talentovan za rukomet. Pogledajte i poslušajte kako je to izgledalo.

Sedamnaestogodšnji srednji bek rođen u Prijedoru u Borac je stigao krajem jula iz Rukometnog kluba Srednjoškolac iz Novog Grada u čijem dresu je privukao pažnju šire javnosti.

Prošle sezone u pobjedi Srednjoškolca nad Čelincem 46:25 u meču Druge lige Zapad mladi Stevandić je postigao 30 golova i time ostvario apsolutni rekord svih drugih liga, ali i ostalih takmičenja pod okriljem Rukometnog saveza Republike Srpske.

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Tagovi

RK Borac Rukomet Kosta Stevandić

Komentari 1

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Mnk

Iskreno se nadam da bolje igra. Ako bude igrao kao sto svira nema od njega nista, al zato vjezba i uporan rad postizu sve.

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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