Hit Lepe Lukić odzvanjao aerodromom "Franjo Tuđman": Borac ima virtuoza na klaviru!

Borčev biser Kosta Stevandić iznenadio sve prisutne na aerodromu u Zagrebu pred put u Solun.

Izvor: Instagram/RK Borac/screenshot

Ekspedicija Borca u petak ujutro krenula je ka Grčkoj, gdje ih očekuje duel sa solunskim PAOK-om u okviru drugog kola EHF Evropskog kupa.

Crveno-plavi su rano jutros iz Banjaluke otputovali u Zagreb, a odandje su nastavili put letom ka Solun i očekuje se da u najvećem gradu na sjeveru Grčke budu oko 13.15 po lokalnom vremenu, odnosno 12.15 po našem vremenu.

Rukometaši Borca su stigli u Zagreb u dobrom raspoloženju, a zanimljiva scena dogodila se nakon čekiranja.

Dok su Banjalučani čekali svoj let za Solun aerodromom "Franjo Tuđman" prolomili su se zvukovi poznatog hita Lepe Lukić - "Srce je moje violina".

"Krivac" za ovo bio je mladi igrač banjalučkog Borca Kosta Stevandić koji je "ubijajući vrijeme" pronašao klavir, a onda pokazao da nije samo talentovan za rukomet. Pogledajte i poslušajte kako je to izgledalo.

Sedamnaestogodšnji srednji bek rođen u Prijedoru u Borac je stigao krajem jula iz Rukometnog kluba Srednjoškolac iz Novog Grada u čijem dresu je privukao pažnju šire javnosti.

Prošle sezone u pobjedi Srednjoškolca nad Čelincem 46:25 u meču Druge lige Zapad mladi Stevandić je postigao 30 golova i time ostvario apsolutni rekord svih drugih liga, ali i ostalih takmičenja pod okriljem Rukometnog saveza Republike Srpske.