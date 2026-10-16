Rukometaši Borca krenuli u Solun: Crveno-plavi dobili veliku borbu van terena, slijedi ona na parketu!

Ekspedicija banjalučkog borca krenula ka Solunu, gdje ih u nedjelju očekuje duel sa PAOK-om u okviru EHF Evropskog kupa.

Izvor: MONDO

Rukometaši banjalučkog Borca otvorili su sezonu pobjedom nad Vogošćom u prvenstvu BIH, a sada ih očekuje i početak evropskog takmičenja.

Ekipa Mirka Mikića u drugom kolu EHF Evropskog kupa igraće protiv solunskog PAOK-a, a prvi meč igra se u nedjelju od 18 časova, dok je revanš zakazan za 24. oktobar u Banjaluci.

Ekspedicija Borca u petak ujutro krenula je ka Grčkoj preko Zagreba, odakle će direktnim letom otputovati u Solun. Crveno-plavi su u dobrom raspoloženju stigli na zagrebački aerodrom i čekirali se za let u 10.45 časova. Očekuje ih let dug oko sat i po, a zbog vremenske razlike u Solun će sletjeti oko 13.15 časova po lokalnom vremenu.

Sam odlazak u Solun već je jedna mala pobjeda banjalučkog kluba, s obzirom da su se pred ovaj evropski duel suočavali sa finansijskim problemom i čak je odlazak u Grčku bio doveden u pitanje.

Upravo zbog uštede na troškovima uprava Borca predložila je PAOK-u da ga ugosti u Banjaluci i da oba meča budu odigrana u Boriku, što je grčki klub prihvatio za prvo kolo kada je dva meča sa Didelanžom odigrao u Luksemburgu. Svjesni da će im protiv Borca biti mnogo teže Grci su odbili prijedlog da se oba meča igraju u Banjaluci, pa se ovaj dvomeč igra prema redovnom rasporedu.

Uprava banjalučkog kluba na kraju je uspjela da obezbijedi finansijska sredstva za odlazak u Solun, iako ekspedicija broji manje članova nego što je inače praksa.

Nakon ove "dobijene borbe" sada slijedi ona prava – na parketu, a u taboru crveno-plavih su optimisti, iako su svjesni da će morati da pruže daleko bolju partiju nego protiv Vogošće na startu PLBIH.

"Očekivanja su da budemo koncentrisaniji, motivisaniji i da uđemo sa mnogo više žara, da se sportski 'potučemo' sa njima ako treba i da im se ne sklanjamo ni sekunde. Mislim da imaju svoje mane i nadam se da smo ih uspjeli uočiti. Igra mora biti deset puta bolja nego na otvaranju prvenstva", poručio je trener Mirko Mikić pred odlazak u Solun.

Na sjeveru Grčke očekuje ih ekipa PAOK-a koja u svojim redovima ima veliki broj stranaca, među kojima je i srpski čuvar mreže Igor Arsić, koji je prošle sezone proglašen za najboljeg golmana grčkog prvenstva.

"Sakako znamo šta je Borac, znamo istoriju, da su bili šampioni Evrope i znamo za tradiciju rukometa u Banjaluci. Tako da nije nam svejedno definitivno, ali da da budemo realni, nije ni nešto najgore što je moglo da nam padne od ovih ekipa iz grupe, ali nije ni lako. Mislim da smo da smo tu negdje svakako", rekao je Arsić u nedavnom intervcjuu za MONDO.