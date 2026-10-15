Borac m:tel u Solunu počinje evropski put: "PAOK ima mane, idemo da se sportski potučemo"

Pred rukometašima Borca m:tel je veliki evropski izazov i dvomeč protiv grčkog PAOK-a u okviru EHF Evropskog kupa.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ekipa Mirka Mikića sinoć je deklasirala Vogošću na startu Premijer lige Bosne i Hercegovine, ali je u mislima uveliko bila na nedjeljnom gostovanju u Solunu.

U taboru banjalučkog tima pred prvu utakmicu protiv PAOK-a su optimisti, što je ranije istakao pomoćni trener banjalučkog kluba Dejan Malinović, iako je šef struke crveno-plavih Mikić bio nezadovoljan prvim poluvremenom u duelu sa timom iz sarajevskog predgrađa, istakavši da je kompletna priprema u proteklom periodu bila podređena upravo grčkom predstavniku.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Praktično smo sve podredili toj utakmici - ne potcjenjujući protivnika u ligi, ali gledamo već drugu sedmicu konstantno PAOK. Pokušavamo da se spremimo što bolje kako bismo napravili dobar rezultat koji bi nam dao za pravo da se nadamo prolazu i da napunimo našu dvoranu u revanšu. Očekivanja su da budemo koncentrisaniji, motivisaniji i da uđemo sa mnogo više žara, da se sportski 'potučemo' sa njima ako treba i da im se ne sklanjamo ni sekunde. Mislim da imaju svoje mane i nadam se da smo ih uspjeli uočiti. Igra mora biti deset puta bolja nego na otvaranju prvenstva", rekao je Mikić.

Luka Knežević, koji je sa osam golova bio najefikasniji protiv Vogošće, dodao je da se Borac m:tel duže vrijeme priprema za Grke i priželjkuje prolaz u narednu fazu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Spremamo se za njih već desetak dana, trener je odradio odličnu analizu. PAOK je dobra i kvalitetna ekipa, ali mislim da možemo igrati sa njima i iskreno očekujem prolaz", naglasio je lijevi bek Banjalučana.

Čuvar mreže banjalučke ekipe David Momić poručio je da je fokus u potpunosti preusmjeren na evropski duel.

"Slijedi nam PAOK, spremamo se za njih i nadamo se dobrom rezultatu u Solunu. Zategao sam malo odbranu, fokus je tu, dobro treniramo, dobro igramo i idemo dalje", izjavio je Momić.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prvi susret PAOK-a i Borca m:tel na rasporedu je u nedjelju u Solunu (17.00), dok je revanš zakazan za sljedeću subotu 24. oktobra u dvorani "Borik" s početkom u 19 časova.

(MONDO)