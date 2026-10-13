"Premijer liga BiH je amaterska" Legendarni rukometaš Borca m:tel pred početak sezone

Legendarni rukometaš Borca m:tel Dejan Malinović, koji je trener u stručnom štabu banjalučkog kluba, žestoko je kritikovao stanje u rukometu Bosne i Hercegovine pred start nove sezone i utakmicu protiv Vogošće.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Poslije mnogo peripetija i odlaganja početka sezone, Premijer liga Bosne i Hercegovine u srijedu konačno počinje novu sezonu.

Banjalučki Borac će ugostiti Vogošću u dvorani "Borik" s početkom u 20 časova, a ovim povodom se na konferenciji za medije obratili pomoćnik u stručnom štabu Dejan Malinović i golman David Momić.

Na pitanje o spremnosti ekipe za start sezone, Malinović je istakao "krivicu" banjalučkih crveno-plavih da je bh. rukometu profesionalan sport.

"Nismo trebali očekivati da je ovo sve profesionalno i na nekom nivou, u stvari ovo je amaterska liga. Možda smo mi samo pogriješili što smo prerano počeli sezonu, pošto je ovdje navika posljednjih pet godina da liga kasni po mjesec-dva, tako da mislim da smo mi više pogriješili. Vogošća nam je prva zvanična utakmica, napokon - igrači su tu najviše iscrpljeni i jedva čekaju da počne liga. Mislim da su spremni, i fizički i psihički. Protivnik ima izmijenjen igrački kadar, ali mislim da je to dobar uvod za evropsku utakmicu koja nas očekuje u nedjelju", rekao je Malinović, čija riječ ima težinu s obzirom da impresivnu igračku karijeru u kojoj je između ostalih nastupao za francuski Kretej, Budimpeštu i bjeloruski Meškov Brest.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prema riječima nekadašnjeg reprezentativca BiH, koji je boje "zmajeva" branio 13-14 godina, klupsko rukovodstvo nije posebno istaklo najviše ciljeve u predstojećoj sezoni kad su u pitanju domaća takmičenja, ali će Borac pokušati da sruši aktuelnog prvaka Izviđač iz Ljubuškog.

"Po pripremnim utakmicama nismo pokazali da smo prvi favoriti, ali dobro je što nam se taj pad dogodio prije početka lige, pa imamo vremena da se podignemo. Po mom mišljenju, Izviđač je i dalje broj jedan zbog kontinuiteta, sistema rada i iskustva u Evropi. Dosta nam u negativnom kontekstu znači i povreda Nikše Petrovića - on nam je jako potreban jer je kapiten i vođa na terenu. Trenutno nam to najviše fali, ali ne smijemo požurivati njegov povratak iz tako teške povrede".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Mladi čuvar mreže Banjalučana David Momić pozvao je na oprez u duelu sa timom iz sarajevskog predgrađa.

"Nakon skoro dva i po mjeseca priprema kreće Premijer liga BiH. Prvi protivnik je Vogošća. Utakmice protiv njih uvijek budu zahtjevne i neizvjesne. Dočekujemo meč sa maksimalnim oprezom i sa nestrpljenjem, jer svi jedva čekamo da krenu zvanične utakmice. Očekujemo pobjedu uz dobru predstavu i da napravimo uvertiru za gostovanje u Solunu", rekao je Momić.

Susret između Borca m:tel i Vogošće igra se u srijedu s početkom u 20 časova u dvorani "Borik".

(MONDO)