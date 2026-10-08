Konačno počinje PL BiH u rukometu!

Na sajtu Rukometnog saveza BiH navedeno je da se mečevi prve runde igraju 14. oktobra.

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Rukometna Premijer liga BiH konačno bi trebalo da počne 14. oktobra!

Nedavno se, naime, saopštenjem upućenom klubovima oglasio komesar za takmičenje Aleksandar Vrhovac, navodeći da će takmičenje, čiji je početak bio planiran za 10. oktobar, biti prolongirano do daljnjeg kako bi se obavile sve neophodne administrativne radnje za registraciju igrača. Nije, navedeno je tada, bilo dovoljno vremena za obradu i provjeru, pa je odlučeno da se prvo kolo odgodi, ali kako stvari stoje samo do predstojeće srijede.

Tako bi, sudeći prema rasporedu objavljenom na sajtu bh. kuće rukometa, prvenstvo trebalo da startuje za šest dana. Parovi prve runde su: Goražde – Velež, Gračanica – Gradačac, Krivaja – Sloga, Maglaj – Konjuh, Borac m:tel – Vogošća i Zrinjski – Izviđač, s tim što će gostovanje Ljubušaka u Mostaru morati da bude odgođeno jer "skauti" 13. oktobra gostuju ČSM Bukureštu u okviru 3. kola Evropske lige.

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Premijer liga BiH, inače, već previše kasni nakon što dugo nije održana sjednica Skupštine bh. kuće rukometa, na kojoj bi bio imenovan novi Upravni odbor koji bi se uhvatio u koštac sa nagomilanim problemima, prije svega po pitanju izdavanja poreskog broja za Savez. Ista je, nakon brojnih peripetija, održana 29. septembra u Doboju, kada je RS BiH dobio novo rukovodstvo.

Ljubušaci, inače, brane titulu u Premijer ligi BiH, a bez premca su u posljednje četiri godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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