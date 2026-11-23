Janik Siner će morati na operaciju zbog pogoršane upale tetive, što znači dužu pauzu od tenisa. Očekuje se oporavak do Vimbldona.

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Jedan od najboljih tenisera svijeta Janik Siner dobio je izuzetno lošu informaciju, pošto će morati na operaciju. Poslije konsultacija sa čuvenim finskim stručnjakom Laseom Lempainenom, italijanski teniser prihvatio je rizik i već će u utorak leći na operacioni sto, javljaju italijanski mediji.

Siner gotovo da nije imao izbor pošto su nedavni testovi pokazali da se upala pogoršava, pa je na listi sve manje rješenja da se problem sa tetivom riješi. Zbog toga je Siner donio odluku o operaciji, a samim tim se nameće i pitanje oporavka. Jasno je da će odsustvovati duže nego što se očekivalo, pa pošto smo očekivali da ga vidimo na turniru "Šest kraljeva", taj scenario trenutno nije realan.

Prema posljednjim procjenama, nije realno da Sinera vidimo na terenu prije sezone na šljaci. Potpuni oporavak trebalo bi očekivati do Vimbldona, što je tačno godinu dana nakon turnira koji je posljednji odigrao, a ujedno i osvojio borbom protiv Saše Zvereva.

Šta operacija znači za karijeru Janika Sinera?

Janik Siner neće igrati tačno godinu dana, što dalje kaže da će njegova pozicija biti zaštićena. Iako će padati na ATP listi, Janik Siner će zbog duge pauze uspjeti da sačuva važne pozicije na turnirima na kojima bude igrao po povratku na teren. Italijan će na otprilike 12 turnira moći da sačuva liderska mjesta, jer je iz tenisa odsutan gotovo godinu dana, a propisi nalažu da će u tom periodu biti zaštićen igrač.

Naravno, ispred zabrinutosti da li će Janik Siner imati dobre pozicije na predstojećim turnirima ističe se zabrinutost za budućnost uopšte. Italijana će operisati iskusni finski stručnjak, poznat u svijetu kao pedantan ljekar koji je već sarađivao sa vrhunskim sportistima, čak i onima koji nisu teniseri.

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