Fudbalski klub Velež Mostar pokrenuo je pravne korake nakon utakmice 14. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Radnika u Bijeljini, odigrane 21. novembra, zbog sumnje da je trener domaćeg tima Bojan Krulj vodio ekipu pod suspenzijom.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Mostarski klub je uputio najavu žalbe Komisije za takmičenje Fudbalskog saveza BiH uz zahtjev za dostavljanje kompletne dokumentacije kojom bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Prema navodima iz Veleža, u COMET sistemu je za trenera Radnika Bojana Krulja evidentiran crveni karton sa utakmice Kupa Republike Srpske protiv Laktaša, uz izrečenu suspenziju od jednog meča. Uprkos tome, Krulj je u službenom zapisniku prvenstvenog duela protiv Mostaraca bio naveden kao glavni trener, dok je Miloš Popović upisan kao njegov pomoćnik.

Kako bi se razjasnilo da li je na dan utakmice zabrana obavljanja trenerskih dužnosti bila na snazi za pomenuti dvojac, Velež je od nadležne Takmičarske komisije zatražio službeni zapisnik meča Kupa RS, kompletnu evidenciju disciplinskih sankcija, kao i eventualne odluke o njihovom ukidanju ili preinačenju, uz podatke o njihovoj dostavi i izvršnosti.

Iz mostarskog kluba su poručili da će iskoristiti sva legitimna pravna sredstva kako bi zaštitili klupske interese.

"Ne tražimo nikakve privilegije, već isključivo dosljednu primjenu pravila koja jednako važe za sve učesnike takmičenja", naglasili su iz "rođenih", dodajući da će o daljnjem razvoju situacije blagovremeno obavijestiti javnost.

Podsjetimo, Radnik je protiv Veleža stigao do boda golom u 96. minutu (1:1).

(MONDO)