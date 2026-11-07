Velež se spasio u 93. minutu iz penala, isključen trener Čelika!

Ekipa iz Zenice imala sva tri boda u džepu do sudijske nadoknade.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Velež i Čelik remizirali su 1:1 i derbiju začelja koji je bio dramatičan do posljednje sekunde. Gosti iz Zenice imali su zasluženo vođstvo sve do trećeg minuta sudijske nadoknade u kojoj smo vidjeli penal i pogodak domaćina vrijedan jednog boda.

Prvo poluvrijeme pripalo je Čeliku, iako Zeničani nisu uspjeli da postignu pogodak. Najzaslužniji za to bio je Ribić koji je odbranio jedan odličan udarac Faraža iz daljine, ali i spasio jednu situaciju u šesnaestercu.

Prvo je skinuo loptu Vidiću, a potom nogom odbranio pokušaj Gogića.

Imao je priliku Velež da izjednači na samom starrtu drugog poluvremena, međutim, sada se istakao Šutković i odbranio pokušaj Đulimana.

Trenutak odluke desio se u 60. minutu. Odbrana Veleža loše je reagovala nakon duge lopte protivnika, kratku su je praktično samo spustili za Vidića koji je povukao do nekih 20 metara, a onda precicznim udarcem matirao Vidića.

Pokušao je domaćin uvođenjem Mešića i Tatara i umalo da to urodi plodom u 70. minutu. Mešić se odlično ubacio sa svoje polovine iza protivničke odbrane i našao u situaciji „jedan na jedan“ sa golmanom Šutkovićem, ali je pogodio spoljni dio mreže.

Ofanziva Veleža ipak je urodila plodom, ali tek u sudijskoj nadoknadi. Nakon centaršuta sa desne strane lopea je pogodila u ruku Horića, a dosuđeni jedanaesterac potvrđen je i u VAR sobi.

Odgovornost je preuzeo kapiten Hrkać i pogodio za izjednačenje – 1:1 u 93. minutu.

Čak devet minuta sudijske nadoknade se igralo, ali nismo vidjeli ništa značajno osim crvenog kartona za Bojana Regoja. Trener Čelika burno je protestovao pored terena i zaradio isključenje.

Ovaj remi ostavio je obje ekipe pri dnu tabele, Čelik ispod crte sa 11 bodova, a Velež na sedmoj poziciji sa bodom više.



