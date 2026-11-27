Predsjednik FSBIH Vico Zeljković uputio izvinjenje nakon skandala koji je izazvao njegov otac Spasan.

Izvor: Twitter/Istraga/screenshot

Banjalučki Borac poražen je od Atalante 3:2 u četvrtom kolu Konferencijske lige nakon dva crvena kartona za crveno-plave i velikog preokreta italijanske ekipe.

Vodili su crveno-plavi sve do 86. minuta, a onda je Atalanta golovima Nikole Krstovića, Seada Kolašinca i Davidea Zapakoste stigla do pobjede.

Borac je tako nakon vođstva 2:0 ostao bez tri boda, a mogao bi da se suoči i sa kaznom UEFA zbog skandala koji je nakon završetka utakmice izazvao Spasan Zeljković, otac predsjednika Fudbalskog saveza BIH, Vice Zeljkovića.

On je na atletskoj stazi udario glavnog sudiju Natana Verbomena koji je napuštao teren i išao ka svlačionicama nakon završetka utakmice, a sve se desilo u neposrednoj blizini trenera Atalante Mauricija Sarija koji je bio šokiran ovim incidentom, kao i sam sudija Verbomen.

Reagovalo je i obezbjeđenje i udaljilo Spasana Zeljkovića. Pogledajte taj incident!

Spasoje Zeljković, otac predsjednika Nogometnog saveza BiH Vice Zeljkovića, sinoć je u Banjoj Luci udario jednog od sudija (Belgija) koji su sudili meč FK Borac - Atalanta u @Conf_League https://t.co/ZKqb3pjD8J — Istraga.ba (@IstragaB)November 27, 2026

Nakon svega oglasio se predsjednik FSBIH Vico Zeljković, izvinio se sudiji i fudbalskoj javnosti, te se ogradio od postupka svog oca.

Njegovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom događaja koji se dogodio na sinoćnjoj utakmici, a u kojem je učestvovao moj otac, osjećam obavezu da se obratim javnosti, kako u svojstvu predsjednika NS/FS BiH tako i u lično ime.

Nažalost, ne mogu biti odgovoran za organizaciju i propuste na utakmicama evropskih takmičenja bilo kojeg kluba iz BiH, a pogotovo ne za postupke pojedinaca, pa makar to bili i moji najbliži. Međutim, osuđujem svaki oblik propusta ili neprimjerenog ponašanja koji na bilo koji način ugrožava fudbalski ambijent, integritet svih učesnika i fer-plej, bez obzira na to ko je počinilac.

Svaki pojedinac odgovoran je za svoje postupke. Porodične veze, lični odnosi, kao ni funkcija koju obavljam, ne mogu i ne smiju biti osnov za bilo kakav oblik privilegije ili izuzeća od odgovornosti.

Postupci drugih ljudi, ma koliko mi bili bliski, nisu odraz mojih ličnih i profesionalnih načela. Čovjek ne može uvijek uticati na ponašanje svojih najbližih, ali može i mora jasno odrediti svoj stav prema njihovim postupcima.

Izražavam iskreno žaljenje zbog ovog događaja i upućujem izvinjenje sudiji i sportskoj javnosti.

Integritet fudbala, poštovanje pravila i jednakost svih pred njima za mene nemaju alternativu“, napisao je Vico Zeljković.