Uprkos trijumfu, iskusni stručnjak nije zadovoljan kako je njegova ekipa izgledala protiv Borca, gdje je ponovo pokazala brojne slabosti, prije svega u odbrani.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Atalanta je nakon mnogo muke i preokreta slavila protiv Borca u Banjaluci 3:2, iako je nakon prvog poluvremena imala dva gola zaostatka.

Trener Mauricio Sari, koji je pred večerašnji susret upozoravao da ne smije biti potcjenjivanja, izjavio je nakon meča da ekipa i dalje ima problem sa defanzivnom krhkošću i velikim brojem promašenih prilika, zbog čega svaki meč postaje komplikovan.

"Problemi u defanzivi nas prate i večeras smo promašili najmanje deset prilika za gol, pa utakmica po sili prilika postaje komplikovana. U finišu prvog gola promašili smo prazan gol, šutirali preko gola sa četrdesetak centimetara, promašili u situaciji jedan na jedan sa golmanom, a statistika jedne agencije pominje četrnaest lopti u golmanskom prostoru. Kada se tome dodaju i dvije-tri loše defanzivne greške, utakmica se zakomplikuje", rekao je Sari.

Dodao je da je ekipa na kraju ipak došla do logičnog ishoda.

"Srećom, zakon velikih brojeva nas je nagradio i, iako smo postigli tri gola iz trinaest ili četrnaest prilika, rezultat je na kraju ispao logičan. Ipak, ako ne riješimo problem defanzivne krhkosti, utakmice će nam sve biti komplikovane", istakao je trener Atalante.