Trener Atalante Mauricio Sari upozorio je da protiv Borca potcjenjivanja i prepotencije neće i ne smije biti.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Trener Atalante Mauricio Sari obratio se medijima uoči evropskog gostovanja banjalučkom Borcu i tom prilikom poslao jasnu poruku da njegov tim očekuje izuzetno zahtjevan meč. Iskusni italijanski stručnjak odbacio je teze o lakom zadatku, naglasivši da opasnost ne dolazi samo od atmosfere na stadionu, već prije svega od fudbalskog kvaliteta domaćina.

"Utakmica je teška, ali ne zbog ambijenta. Ovo je tehnički potkovana ekipa. U svojim redovima imaju dvojicu ili trojicu mladih igrača koje ćemo vrlo vjerovatno u budućnosti gledati i na mnogo većim pozornicama", istakao je Sari na samom početku obraćanja.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da Borac meč dočekuje u odličnoj formi, sa sedam pobjeda u posljednjih osam prvenstvenih susreta, te kritikovao površan pristup koji u Italiji često vlada prema manje poznatim ligama.

"Nažalost, u Italiji imamo loš mentalitet – kada ne pratimo određeno prvenstvo, automatski ga smatramo nižim nivoom od našeg. Možda to generalno i jeste tako, ali i unutar tih liga postoje dvije ili tri ekipe koje su na odličnom nivou. Borac ima kvalitetne igrače, dobru pas-igru i veoma dobre ofanzivce. Ne možemo ni pomisliti da dolazimo da odigramo jednostavnu utakmicu", jasan je bio iskusni italijanski stručnjak.

Zbog toga je od svojih izabranika zatražio maksimalnu ozbiljnost od prvog sudijskog zvižduka, povukavši paralelu sa nedavnim derbijem protiv Intera.

"Sutra moramo pokazati skromnost. Ako u meč uđemo sa samo jedan odsto prepotencije, dobićemo lekciju. Moramo odigrati na našem tehničkom maksimumu i sa mnogo poniznosti. Površnost koju ponekad čujem u komentarima kada igramo protiv ovakvih ekipa ne smije nas ni najmanje dotaknuti", poručio je trener tima iz Bergama.

Sari je dodao da zbog teškog rasporeda i velikog broja povrijeđenih igrača koji su van stroja bili i do 50 dana neće moći da kalkuliše sa sastavom. Osvrnuo se i na Lazara Samardžića, pohvalivši njegov tehnički kvalitet i mentalitet igrača sa Balkana, među kojima je izdvojio i Seada Kolašinca i Nikolu Krstovića, nazvavši ih "velikim borcima na koje se uvijek može osloniti".

Mauricio Sari o igračima sa Balkana u ekipi Atalante: Svi su veliki borci! #BoracAtalanta #MaurizioSarri https://t.co/cIIaTExrRh — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 25, 2026

Sličnog razmišljanja bio je i mladi defanzivac Atalante Lorenco Bernaskoni, koji je takođe pohvalio banjalučki sastav i najavio veliku borbu pred oko 500 gostujućih navijača.

"Sigurno je da nas čeka teška utakmica jer smo analizirali njihovu ekipu. Riječ je o timu odličnog kvaliteta, a znamo i da teren nije nimalo lak, s obzirom na to da su pobijedili u svim utakmicama koje su igrali kod kuće. Ući ćemo u meč sa željom da pobijedimo, a dodatni podstrek biće nam i naših 500 navijača koji dolaze da nas podrže", zaključio je Bernaskoni.

Vidi opis Mauricio Sari upozorava pred duel u Banjaluci: Ako uđemo sa jedan odsto potcjenjivanja Borca – dobićemo lekciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: www.atalanta.it Br. slika: 10 10 / 10

Podsjetimo, duel četvrtog kola Konferencijske lige u Banjaluci na programu je u četvrtak od 21 čas na Gradskom stadionu.