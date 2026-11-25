Talentovani defanzivac Čukaričkog Endrju Marić na meti Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Samo dan nakon što je reprezentacija Srbije sastavljena od fudbalera do 17 godina starosti savladala Japan i prošla u nokaut fazu Mundijala, u centru pažnje je Endrju Marić. Momak koji je bio najbolji igrač na tom meču sada bi mogao da napravi transfer karijere!

Kako prenosi "Meridian Sport", Crvena zvezda je zainteresovana da dovede Marića, štopera koji se ističe i u godinu dana starijoj generaciji. Marić je rođen 2010. godine i praktično bi tokom cijele naredne godine mogao da bude kadetski reprezentativac Srbije.

U međuvremenu je Endrju Marić omladinac Čukaričkog, ali je debitovao i za prvi tim kluba sa Banovog brda. Do kraja tekuće sezone ljevonogi štoper mogao bi da dobije priliku na još nekim mečevima, a pitanje je da li će Crvena zvezda pokušati da ga angažuje u januaru ili tek na kraju sezone, u ljetnom prelaznom roku.

Marićev otac je Srbin, dok mu je majka iz Obale Slonovače i zbog toga već sada ima izražene kvalitete koji ga stavljaju na visoku poziciju među najtalentovanijim srpskim fudbalerima. Izuzetno je dobar u duelima, kako onim na zemlji tako i onim u vazduhu, ima veliku fizičku snagu i veoma je dobar sa loptom.

Talentovani defanzivac ima potpisan profesionalni ugovor sa Čukaričkim, što bi Crvenoj zvezdi moglo da oteža posao. Tim sa Banovog brda će svakako "zatezati" u pregovorima i pokušati da izvuče veliko obeštećenje od crveno-bijelih. Ostaje da se vidi da li će doći do dogovora u ovom slučaju.