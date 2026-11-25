Kadeti reprezentacije Srbije su poslije pobjede nad Japanom svlačionicu napustili potpuno raspremljenu, baš onakvu kakvu su je i zatekli prije meča.

Izvor: Screenshot/Twitter/@FSSrbije

Reprezentacija Srbije je obezbijedila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a kako su "orlići" do uspjeha stigli preko Japana, riješili su da simbolično zaokruže priču. Ono što je zaštitni znak Japanaca jeste da iza sebe uvijek ostavljaju uredne terene i svlačionice, a naši kadeti su odgovorili na isti način.

Poslije pobjede su slavili plasman u dalju fazu takmičenja, a nakon što je "žurka" završena, za sobom su ostavili urednu i raspremljenu svlačionicu, baš onakvu kakvu su i zatekli. Na snimku se može vidjeti da je baš sve na svom mjestu, a "orlići" su se i na oglasnoj tabli zahvalili na gostoprimstvu i poslali poruku domaćinu.

"Pobjeda na terenu, poštovanje van njega", napisao je Fudbalski savez Srbije i potom dodao:

Победа на терену, поштовање ван њега.После тријумфа над Јапаном и славља због пласмана у 1/16 финала Светског првенства, наши момци оставили су свлачионицу беспрекорно чистом и још једном указали поштовање домаћину турнира. Нису само голови, асистенције и одбране оно што чини једног фудбалера. Једнако је важно и оно што играч представља ван терена, како се односи према људима и средини у којој се налази.Управо су то вредности које су посебно истакнуте нашим кадетима непосредно пред одлазак експедиције Србије у Катар, током едукације организоване у оквиру „КОЛО” програма Фудбалског савеза Србије. ♻️⚽️#U17WC — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)November 24, 2026

"Poslije pobjede nad Japanom i slavlja zbog plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva, naši fudbaleri su iza sebe ostavili potpuno urednu svlačionicu i još jednom pokazali poštovanje prema domaćinima turnira. Golovi, asistencije i odbrane nisu jedino što čini jednog fudbalera. Jednako je važno kakve vrijednosti zastupa van terena, kako se odnosi prema drugim ljudima i kakav odnos ima prema okruženju.

Upravo o tim vrijednostima govorilo se sa mladim reprezentativcima Srbije neposredno prije odlaska nacionalnog tima u Katar. Edukativna radionica organizovana je u okviru programa 'KOLO' Fudbalskog saveza Srbije", piše u objavi.

Šta je rekao Igor Matić poslije pobjede?

Nakon meča protiv Japana, selektor Srbije Igor Matić oglasio se i ispričao svoje najjače utiske o svemu što je nacionalni tim prošao u drugoj utakmici na turniru. Prije svega, on je čestitao igračima koji su odigrali taktički i ispoštovali napravljen dogovor.

"Lijep je osjećaj, ja nisam čovjek euforije, ali lijepo je u ovom trenutku biti Srbin. Mislim da Srbiju predstavljamo na pravi način. Prije svega čestitke igračima, odigrali su taktički dobru utakmicu, zaista su heroji, iznijeli su utakmicu na pravi način. Čestitke i stafu, mojim saradnicima, kako smo pripremili utakmicu. Čestitke naravno i našim navijačima što su došli u ovolikom broju da nas podrže. Presrećan sam zaista, ovo je neki istorijski momenat za ovu generaciju, jer smo poslije samog plasmana, sada prošli i grupu", rekao je selektor Igor Matić nakon pobjede nad Japanom.

Matić podvlači da je stručni štab na ovom meču "žrtvovao" ljepotu u igri kako bi došao do rezultata, što mu je na kraju i pošlo za rukom. Srpski tim nadigrao je najbolju selekciju Azije, što je veliki uspjeh srpskih kadeta.

"Imamo ekipu koja je timski jaka, kad smo zajedno, možemo mnogo. Rekao sam u najavi meča da ćemo u nekim situacijama i da patimo, jer Japan je fantastična ekipa. Prvaci su Azije, prošle godine igrali su četvrtfinale prvenstva svijeta. Fudbal u toj zemlji jako napreduje, ali mi Srbi kad smo zajedno, možemo mnogo. Igra za oko možda nije bila lijepa, ali zato je timski duh bio na visini. Idemo dalje, pred nama je Kolumbija, ali prvo da se odmorimo i onda pripremimo za taj meč", zaključio je selektor kadetske reprezentacije Srbije.

Nakon dva odigrana kola, reprezentacije Srbije i Kolumbije imaju maksimalni učinak i šest osvojenih bodova. To znači da će upravo te dvije selekcije u posljednjem meču grupne faze igrati međusobno za prvo mjesto na tabeli.

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