Reprezentacija Srbije putuje u Litvaniju na FIBA kvalifikacije, selektor Alimpijević ima 13 igrača na raspolaganju za meč.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reprezentacija Srbije se uputila ka Litvaniji gdje će igrati još jedan meč u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević će na raspolaganju imati 13 košarkaša koji su spremni da brane boje Srbije u Klaipedi. Meč je na programu u četvrtak u 17.30 sati.

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević se nacionalnom timu priključio tokom jutarnjih časova na aerodromu Nikola Tesla, nakon što je u utorak uveče njegov Bešiktaš izgubio od Pariza. Alimpijević će voditi tim u Litvaniji, a onda će u nedjelju 29. novembra komandovati "orlovima" u Beogradu protiv Italije.

Ko putuje u Litvaniju?

Selektor Alimpijević na raspolaganju ima 13 igrača. Tu su: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nikola Đurišić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Andrej Lučić, Vojin Medarević, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Alen Smailagić i Lazar Stefanović, prenio je Meridian.

Iako su ranije bili na spisku, zbog obaveza u Evroligi u timu nisu: Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Arijan Lakić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Filip Petrušev i Nikola Tanasković, kao i Uroš Plavšić.

Ko igra za Litvaniju protiv Srbije?

Spisak reprezentacije Litvanije za Srbiju: Augustas Marčuljonis, Kristupas Žemaitis, Vaidas Karinjauskas, Dovidas Gedraitis, Dejvidas Sirvidis, Margiris Normantas, Ignas Brazdejkis, Gitis Radzevičijus, Osvaldas Olisevičijus, Marek Blaževič, Gabrijelijus Maldunas, Laurinas Birutis, Gitis Masijulis.

Kad igra Srbija?

26. novembar Litvanija - Srbija (17.30)

29. novembar Srbija - Italija (19.00)

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