Reprezentacija Srbije putuje u Litvaniju na FIBA kvalifikacije, selektor Alimpijević ima 13 igrača na raspolaganju za meč.
Reprezentacija Srbije se uputila ka Litvaniji gdje će igrati još jedan meč u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević će na raspolaganju imati 13 košarkaša koji su spremni da brane boje Srbije u Klaipedi. Meč je na programu u četvrtak u 17.30 sati.
Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević se nacionalnom timu priključio tokom jutarnjih časova na aerodromu Nikola Tesla, nakon što je u utorak uveče njegov Bešiktaš izgubio od Pariza. Alimpijević će voditi tim u Litvaniji, a onda će u nedjelju 29. novembra komandovati "orlovima" u Beogradu protiv Italije.
Ko putuje u Litvaniju?
Selektor Alimpijević na raspolaganju ima 13 igrača. Tu su: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nikola Đurišić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Andrej Lučić, Vojin Medarević, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Alen Smailagić i Lazar Stefanović, prenio je Meridian.
Iako su ranije bili na spisku, zbog obaveza u Evroligi u timu nisu: Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Arijan Lakić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Filip Petrušev i Nikola Tanasković, kao i Uroš Plavšić.
Ko igra za Litvaniju protiv Srbije?
Spisak reprezentacije Litvanije za Srbiju: Augustas Marčuljonis, Kristupas Žemaitis, Vaidas Karinjauskas, Dovidas Gedraitis, Dejvidas Sirvidis, Margiris Normantas, Ignas Brazdejkis, Gitis Radzevičijus, Osvaldas Olisevičijus, Marek Blaževič, Gabrijelijus Maldunas, Laurinas Birutis, Gitis Masijulis.
Kad igra Srbija?
- 26. novembar Litvanija - Srbija (17.30)
- 29. novembar Srbija - Italija (19.00)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!