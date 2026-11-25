Potpuni haos u ekipi Budućnosti iz Podgorice, na udaru su i trener i dvojica igrača.

Izvor: MN PRESS

Budućnost je u posljednje tri utakmice doživjela poraz od Igokee (104:100 poslije dva produžetka) u ABA ligi, pa je u Evrokupu jedva savladala Slask (94:88) i onda se mučila protiv Širokog Brijega u regionalnom takmičenju (92:86). Zbog toga su odlučili da reaguju čelnici kluba.

Prema informacijama koje je prenio portal "RTCG" predsjednik kluba Dragan Bokan je odmah poslije utakmice sa timo sa Pecare došao do svlačionice i tada je dao uslovnu podršku treneru Andreju Žakelju i poručio mu da ekipa mora da igra bolje ili će da bude posljedica.

"U košarkaškim krugovima se već neko vrijeme pominje da bi sljedeći trener mogao da bude Marko Barać, ali je Žakelj na maratonskoj sjednici Upravnog odbora dobio povjerenje da nastavi rad i za sada je 'pretekao'", stoji u tekstu.

Ko je "na ledu" od igrača?

U istom tom tekstu stoji i da su dvojica igrača na posebnom udaru zbog loših igara.

"Trener je za sada 'pretekao', ali su dvojica igrača 'na ledu'. Džeri Butsijel je ponašanjem i igrama istrošio sve kredite i kod uprave i kod stručnog štaba i na njega se više ne računa i traži se način za raskid saradnje. Ako u tome ne uspiju, naći će se u koži Judoke Azubikea koji je veći dio sezone 2024/25 proveo na stolici pored klupe. Rado bi se rastali i sa Jogijem Ferelom, ali je pitanje koliko je to izvodljivo. Amerikanac sa crnogorskim pasošem teško da bilo gdje može da dobije ove uslove", dodaje se u tekstu.

Takođe se navodi i da je Ferel propustio prethodne tri utakmice u ABA ligi i igrao mečeve u Evrokupu, pa se pojavila sumnja da je samo htio da preskoči utakmice u ABA ligi i obaveze reprezentacije. Navode i da Budućnost na tržištu traži plejmejkera i centra, kao i krilnog centra koji je odavno u planovima.

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