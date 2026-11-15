Trener Igokee m:tel nakon drame i dva produžetka: "Košarkaški bogovi su nas nagradili za dobar pristup"

Nenad Stefanović je analizirao okršaj sa Budućnosti (104:100), koji je riješen tek nakon dva produžetka.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel su ovog vikenda tek nakon dva produžetka porazili Budućnost. Semafor je poslije 50 minuta košarke u Laktašima pokazivao 104:100, što je prvi trijumf "igosa" nad Podgoričanima još od novembra 2023. godine.

"Čestitke ekipi Budućnosti na velikoj borbi. Kada se odigraju dva produžetka i kada oba tima imaju svoje šanse za pobjedu sa puno preokreta, zaista smatram da bi bilo zasluženo i da su oni pobijedili. Mislim da su oba tima dala sve od sebe što su imala, u jednom veoma teškom ritmu i za nas i za njih. Oni su došli iz teškog gostovanja, a i mi isto, tako da je po meni zbog toga bilo dosta padova", rekao je trener Igokee m:tel Stefanović na konferenciji za novinare, čestitavši svojim igračima:

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

"Mi nikakve izgovore ne pravimo od prvog dana, iako smo u jako teškoj situaciji što se tiče rostera. Međutim, ovi momci koje ja treniram su zaista fantastični, karakterni, ne predaju se – isto kao i ja. Ali to ne bi vrijedilo mnogo da oni nisu takvi, kakav god da sam ja, tako da je pobjeda njihova. Nije bilo lako, uz sve ove faktore koji prate ove naše utakmice na domaćem terenu, a koje svako ko je normalan i zna košarku vidi. Međutim, izdržali smo, smirili smo se negdje od 25. minuta i mislim da smo do kraja igrali dobru košarku i vjerujem da su nas na kraju košarkaški bogovi nagradili za dobar pristup."

Već danas Aleksandrovčani putuju u Moskvu, pošto će u utorak ukrstiti koplja sa CSKA u okviru Vinlajn basket kupa.

"To je jedna od najvećih utakmica u ovom dijelu sezone, uz duele sa Evrokup ekipama i Zvezdom. Nakon toga imamo jako bitnu utakmicu u Železniku, gdje imamo priliku da dođemo na pedeset-pedeset što se tiče poraza i pobjeda. Takođe, želio bih da se zahvalim publici – zaista velika podrška, osjetili smo je. Bili su tu, gurali su nas, bili su nam vjetar u leđa i već sad ih pozivam da nam dođu četvrtog decembra, da protiv Cibone napunimo halu i odbranimo domaći teren, jer zaista ovi momci i ovaj klub svojim radom to zaslužuju."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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