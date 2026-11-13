logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Plejmejker Igokee m:tel prešao u ruski Zenit

Plejmejker Igokee m:tel prešao u ruski Zenit

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaški klub Zenit iz Sankt Peterburga i Igokea m:tel postigli su dogovor o transferu američkog plejmejkera Nejta Pjer-Luisa.

Nejt Pjer Luis napustio KK Igokea i prešao u KK Zenit Izvor: ABA liga/Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Ugovor sa ruskim velikanom potpisan je do kraja sezone 2026/27, uz opciju produžetka saradnje i na sezonu 2027/28, saopštio je Zenit na klupskom sajtu.

Nejt Pjer-Luis rođen je 23. decembra 1998. godine u Plejnfieldu (Nju Džerzi, SAD). srednjoškolskog obrazovanja, od 2017. do 2020. godine igrao je koledž košarku za Univerzitet Templ.

Tokom boravka u redovima "sova", dobio je dva priznanja AAC konferencije: 2018. je uvršten u najbolju petorku novajlija (All-Rookie Team), dok je 2019. proglašen za igrača koji je najviše napredovao (Most Improved Player). U sezoni 2019/20. prosječno je bilježio 10,9 poena, 8,5 skokova, 3,1 asistenciju i 1,8 ukradenih lopti po meču.

Iako nije izabran na NBA draftu 2020. godine, nastavio je da gradi profesionalnu karijeru. Od 2021. godine nastupao je u NBA G ligi za Saut Bej Lejkerse, filijalu Los Anđeles Lejkersa. Godine 2022. predstavljao je Lejkerse u NBA Ljetnoj ligi i potpisao ugovor sa slavnom franšizom prije povratka u Saut Bej, a u sezoni 2022/23. dobio je nagradu "Džejson Kolijer" za sportsko ponašanje.

U nastavku karijere Pjer-Luis je igrao za Meksiko Siti Kapitanese (Meksiko), Long Ajlend Netse i Ajova Vulvse (SAD), Saskačevan Retlerse (Kanada), kao i za austrijski Obervart Ganers.

U redove Igokee m:tel stigao je u sezoni 2025/26, nastupajući za tim iz Republike Srpske u prvenstvu BiH, ABA ligi i Vinlajn Basket kupu. U aktuelnoj sezoni 2026/27. sa Igokeom je učestvovao na Superkupu VTB junajted lige, gdje je izabran u idealnu petorku turnira i istakao se kao jedan od najzapaženijih pojedinaca takmičenja. Pored toga, ove sezone upisao je i tri nastupa u FIBA Ligi šampiona, uz prosjek od 6,7 poena za 24 minuta na parketu.

U nedavno započetom regularnom dijelu ABA lige odigrao je pet utakmica, prosječno bilježeći 10,6 poena, tri asistencije i 1,6 ukradenih lopti po meču, što ga je i preporučilo za prelazak u redove tima iz Sankt Peterburga.

Osim toga, na pretposljednjem međusobnom duelu koji je pripao "igosima" u Sankt Peterburgu, Amerikanac je zabilježio 16 poena, pet asistencija i četiri ukradene lopte.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea KK Zenit

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC