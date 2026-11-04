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Igokea dovela pojačanje iz Švedske: Igrao u FMP-u, sada ponovo sarađuje sa Stefanovićem

Igokea dovela pojačanje iz Švedske: Igrao u FMP-u, sada ponovo sarađuje sa Stefanovićem

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Igokea objavila dolazak Milutina Vujičića.

Milutin Vujičić došao u KK Igokea Izvor: ABA liga/FMP

Milutin Vujičič novi je igrač Igokee, sa kojom je potpisao višegodišnji ugovor, saopštio je klub iz Aleksandrovca.

Vujičić je rođen 8. marta 2002. godine u Podgorici, odrastao je u Foči, visok je 192 centimetra i nastupa na bekovskim pozicijama.

Košarkaški put gradio je kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, gdje je stigao i do seniorskog tima, a tokom dosadašnje karijere nosio je dresove FMP-a, Zlatibora, Čačka 94 i švedske Sloge Upsala, iz koje dolazi u Igokeu.

U dosadašnjem dijelu sezone 2026/27, nastupajući u švedskom prvenstvu, na sedam odigranih utakmica prosječno je bilježio 11,7 poena, 4,4 skoka i 3,9 asistencija.

Dolaskom u Igokeu Vujičić će obnoviti saradnju sa trenerom Nenadom Stefanovićem, sa kojim je ranije sarađivao u FMP-u.

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KK Igokea

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