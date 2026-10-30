Stefanović nakon rutinskog trijumfa: "Nisam očekivao ovako laganu pobjedu, momci su odigrali pod potpunom kontrolom"

Trener Igokee m:tel sumirao je utakmicu sa Cibonom, ali i najavio predstojeće obaveze svog tima.

Izvor: ABA liga/KK Cibona/Ivana Dergez

Košarkaši Igokee m:tel lako su trijumfovali nad Cibonom u Zagrebu i prekinuli niz poraza. Na kraju je semafor u Draženovom domu pokazivao 69:89, iako je prednost gostiju u jednom trenutku iznosila i 30 poena (55:85).

"Čestitke mojim momcima na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo, osim nekih par minuta u drugoj četvrtini, kada smo potpuno ispali iz gejm plana i svega što smo radili u prvih 15 minuta, i pri samom kraju, kada smo se već opustili pri velikoj razlici, utakmicu odigrali pod potpunom kontrolom naše igre. Cibona ima jako kvalitetan sastav. Poznajemo igrače koje su potpisali i sa tržišta, pratimo ih i duže te znamo da posjeduju veliki kvalitet. Zbog toga smo se sadržajno i ozbiljno pripremali. Bili smo svjesni da nam taj poraz od Borca još uvijek stoji na leđima, a kada ispustiš pobjedu kao što smo je mi ispustili, svaka naredna utakmica u ABA ligi unosi malu nervozu. Zbog toga smo se malo pribojavali, što je vjerovatno uticalo da u drugoj četvrtini padnemo, ali sve ostalo je proteklo pod potpunom kontrolom", rekao je trener Igokee m:tel Nenad Stefanović na konferenciji za novinare, nastavivši:

"Doprinos su dali svi momci. Kako možete vidjeti po minutaži, prilagodili smo se situaciji u kojoj se nalazimo jer u prvoj polovini sezone igramo u šest takmičenja. Igramo ABA ligu, FIBA Ligu šampiona, VTB ligu (Vinlajn basket kup, op.a.) gdje već sutra putujemo za Rusiju, Kup Republike Srpske, Kup BiH i domaću ligu. Nalazimo se u ritmu koji je nevjerovatan, nismo jedinstveni po tome, tu je i Cibona. Stvarno je jako važno što su momci to prihvatili i što pokušavamo uspostaviti taj ritam. Minutaža je za mene kao trenera fantastična – niko nije igrao manje od 10 niti više od 22-23 minuta, što je jedini način na koji možemo igrati. Pogotovo kada se uzme u obzir da smo bez dva najiskusnija igrača, Milosavljevića i Gavrilovića, praktično od početka sezone. Sve čestitke mojim momcima na nevjerovatnom naporu. Već sutra putujemo za Rusiju, u ponedjeljak igramo tamo isto tako dosta tešku utakmicu. Ciboni želim zaista svu sreću. Uvijek to komentarišemo, ovo mi je već šesta sezona u ligi i uvijek se gospodski osjećaš kada dođeš ovdje igrati i voditi ekipu. Meni je uvijek lijepo i želim im da ostvare svoje ciljeve ove sezone."

Ističe Stefanović da nije očekivao ovako laganu pobjedu svog tima u glavnom gradu Hrvatske.

"Ne bih govorio istinu kada bih rekao da jesmo. Naročito zato što smo vidjeli dobru reakciju Ciboninih igrača u protekle dvije utakmice. Naročito protiv Krke, gdje je agresivnost u drugoj četvrtini prelomila utakmicu. Vidio sam da su se neki igrači probudili. Cibona nikada nije lak protivnik, ali utakmica se tako otvorila. Mislim da je otvaranje treće četvrtine bilo presudno – odigrali smo defanzivno dosta čvrsto, imali dobar protok lopte u napadu i to je to. Ipak, i njima je potrebno vrijeme, nov je trener i to je sasvim normalno."

Spomenuo je Stefanović nastup u Vinlajn basket kupu koji organizuje VTB liga. Hrvatske novinare je zanimalo – da li je to takmičenje nužno uz sve obaveze koje Igokea m:tel ima?

"To je dobro iskustvo, posebno za mlađe igrače. Pričamo o timovima poput CSKA, Uniksa, Lokomotive – to su sjajne ekipe i sjajni treneri. Kada igramo kod kuće, to možemo da iskoristimo. Međutim, putovanja su zaista teška. Neki od mlađih igrača nikada nisu igrali u ovakvom ritmu i treba im više treninga. Ipak, zahvaljujući dobroj pripremljenosti, za sada to podnosimo dobro. Najveći problem su povrede i vremenske zone. Gledamo da uštedimo energiju koliko možemo, jer nas očekuju mečevi u Moskvi, pa odmah let za Beograd."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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