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Igokea m:tel gostuje Ciboni u ABA ligi: "Ambicije su visoke, probaćemo da izborimo pobjedu"

Igokea m:tel gostuje Ciboni u ABA ligi: "Ambicije su visoke, probaćemo da izborimo pobjedu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Uvodni susret šestog kola ABA lige donosi gostovanje košarkaša Igokee m:tel u dvorani "Dražen Petrović" u Zagrebu, gdje će ih ugostiti Cibona. Utakmica je na programu od 18.30 časova.

igokea, košarkaši Igokee, Nenad Stefanović Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Oba tima ulaze u ovaj duel sa imperativom pobjede nakon promjenljivog starta regionalne sezone. Tim iz Laktaša je sezonu otvorio pobjedom protiv Slovana, ali su potom uslijedila tri uzastopna regionalna poraza, pa je cilj izabranika Nenada Stefanovića prekid te serije.

Tradicija u međusobnim duelima u Zagrebu ide na ruku Aleksandrovčanima. U dosadašnjih 14 susreta u glavnom gradu Hrvatske, Igokea m:tel je slavila devet puta, dok Cibona ima pet pobjeda (ukupni međusobni skor u ABA ligi iznosi 18:10 u korist Igokee).

Posebnu pažnju privući će duel na bekovskim pozicijama, gdje će snage odmjeriti Riki Mekgil i Nejt Pjer-Luis. Mekgil predvodi Cibonu sa prosjekom od 17 poena i 6,8 asistencija po meču, dok je Pjer-Luis važan adut gostiju sa prosječno 11,5 poena i 3,5 asistencija.

Trener Igokee m:tel, Nenad Stefanović, svjestan je težine zadatka u Zagrebu.

"Očekuje nas jedna jako specifična utakmica sa ekipom Cibone, koja ima odličan roster, sa jako puno individualnog kvaliteta. Ono što otežava pripremu je to što su prethodne dvije utakmice vodili asistenti, a u međuvremenu je stigao novi trener poznat po jako dobrom radu u hrvatskoj košarci, tako da nemamo odgovarajuću pripremu kakvu bismo inače imali sa samo jednim treningom. Ipak, mislim da se nalazimo u uzlaznoj formi i potrudićemo se da na teškom gostovanju zabilježimo pobjedu kojom bismo se vratili na pravi kolosijek u ABA ligi.“

Optimizam ne krije ni prvotimac Igokee, Armin Hrštić.

"U petak nas očekuje gostujuća utakmica u Zagrebu protiv ekipe Cibone. Dolazimo u dobrom momentu za nas, nakon pobjede u Ligi šampiona protiv Slavije i odlične utakmice kod kuće u Laktašima protiv Crvene zvezde. Svakako da su nam ambicije visoke i idemo na pobjedu. Iako je ekipa Cibone ušla nešto sporije u ovu sezonu i vezala nekoliko poraza, radi se o veoma kvalitetnom timu i očekuje nas zahtjevna utakmica", dodao je Hrštić.

(MONDO)

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Tagovi

KK Igokea KK Cibona ABA liga

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