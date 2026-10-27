Igokea poslije drame srušila Slaviju, Pen uzeo sve u svoje ruke i riješio meč u Laktašima!

Aleksandrovčani upisali prvu pobjedu u FIBA Ligi šampiona.

Izvor: FIBA Champions League

Košarkaši Igokee uspjeli su da se oporave od dramatičnog poraza od Crvene zvezde u ABA ligi i upišu trijumf u FIBA Ligi šampiona.

Ekipa Nenada Stefanovića savladala je Slaviju Prag rezultatom 77:72 poslije neizvjesne utakmice u Laktašima.

Praktično cijelu utakmicu gledali smo egal i smjenjivanje u vođstvu, a maksimalna prednost jednih i drugih bila je šest poena.

Tako je bilo i četiri minute prije kraja kada je Lazar Stefanović pogodio za 72:66, međutim češka ekipa je serijom 6:0 vratila egal – 72:72 nakon trojke Dževijana Mekkoluma.

U preostale tri minute sve je u svoje ruke uzeo Roman Pen i riješio meč u Laktašima. Američki plej je nakon postignutih poena presjekao loptu i pogodio jedno bacanje, a zatim 65 sekundi prije kraja postigao nove poene za konačnih 77:72.

Roman Penn Ice in his veins.#BasketballCL | @BCIgokea https://t.co/SVpmLycSGz — Basketball Champions League (@BasketballCL)October 27, 2026

Upravo je Pen bio najefikasniji u redovima Igokee sa 19 poena, po 14 su postigli Delalić i Stefanović, a veliki doprinos dao je i Todorović sa dabl-dabl učinkom od 13 poena i 10 skokova. Kod Slavije Mekkolum je postigao 18 poena.