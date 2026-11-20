Memfis Grizlisi iz Tenesija dominiraju ove sezone u NBA ligi i to bez ijedne zvijezde.

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Ako bi se za neku ekipu ove sezone moglo reći da je iznenađenje - onda je to Memfis. U pitanju je ekipa bez ijedne velike zvijezde, čak ni igrača srednje klase koji odskače, ali koja je na pravi način odradila "reset" i sada uživa plodove toga, i to sa fantastičnim Tomasom Isalom na klupi.

Trener iz Finske koji ima samo 44 godine, i koga pamtimo kao osvajača Evrokupa sa Parizom, stigao je prije tri sezone u Memfis i tamo je od uloge asistenta napredovao do mjesta glavnog trenera. Usput je "očistio" ekipu od loših karaktera poput Moranta i iz nedjelje u nedjelju dokazuje da košarka može da se igra i bez velikih imena, ako postoji grupa igrača koja želi da sluša trenera. To im se sada vraća i trenutno su treća ekipa Zapada.

Šta je Memfis uradio prošle noći?

U pobjedi nad Golden Stejtom 126:98, Memfis čak nije mogao da računa na svog najboljeg igrača ove sezone - Taja Džeroma. Zamijenio ga je Džejlin Vels sa 22 poena i sedam skokova, Sedrik Kauard dodao je 19, Karlos Buzer Mlađi i Olivije-Maksens Prosper po 16.

Golden Stejt - Memfis Izvor: YouTube/@TheGametimeHighlights

Dakle, radi se o vrlo mladoj ekipi koja zna šta želi, s tim da treba reći da ni Golden Stejt nije bio kompletan, opet nije bilo Karija u timu, pa je Čarls Bejsi sa 16 poena i 13 skokova predvodio gostujući tim.

Inače, prvi strijelac Memfisa ove sezone je Taj Džerom (29) koji je potpuno eksplodirao, a nigdje ga nije bilo do sada. Bilježi u prosjeku 25,4 poena uz 5,3 asistencije, dok je na drugom mjestu liste strijelaca "ruki" Karlos Buzer, sin istoimenog legendarnog košarkaša. On je na 16,6 poena po meču. Sedrik Kauard daje 14,5 u prosjeku, Kem Spenser 11,4, a najplaćeniji igrač ekipe Džerami Grent - 11,1.

I sa takvom ekipom Memfis ima skor 12-4, a Denver je recimo na 8-5.

NBA rezultati 20. novembar: